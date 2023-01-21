«كهرباء ومياه دبي» تستعرض مبادراتها المبتكرة في «أسبوع الاستدامة»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أهم المبادرات والمشروعات المبتكرة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وقالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز ابتكار الطاقة الشمسية بهيئة كهرباء ومياه دبي لـ «البيان» إن الهيئة قدمت أهم مشروعاتها في مجال الاستدامة والابتكار، حيث استعرضت تفاصيل مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وقد ارتفعت قدرته الإنتاجية من الطاقة النظيفة باستخدام أحدث وأفضل تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. ويحتوي المجمع أعلى برج شمسي في العالم وأكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.

وأضافت إن الهيئة تنتج اليوم من الطاقة الشمسية 2027 ميغاوات تمثل 14 % من الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مركز الابتكار

كما استعرضت الهيئة مركز الابتكار داخل المجمع، حيث يعتبر المركز منصة عالمية لتعزيز الابتكار والإبداع في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ويخدم المركز الزوار، وتعريفهم بأهم مشاريع الهيئة في مجال الاستدامة، كما يعد منصة تعليمية لبناء القدرات وكفاءات الجيل القادم من المبتكرين.

الشاحن الأخضر

وأضافت إن مبادرة الشاحن الأخضر من أهم المبادرات التي جذبت انتباه الزوار والمشاركين في أسبوع الاستدامة، حيث تمتلك دبي اليوم أكثر من 350 شاحناً أخضر تساهم بكفاءة في شحن المركبات الكهربائية وأكدت أنه تم استعراض مشروع المحطة الكهرومائية في حتا بطاقة إنتاج تصل إلى 250 ميغاوات بسعة تخزين 1500 ميغاوات في الساعة وهي من أهم جهود الهيئة في تنويع مزيج الطاقة في إمارة دبي.

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