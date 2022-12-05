تعاون بين «خزنة داتا سنتر» و«المسعود للطاقة» في مجال الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدم قسم «المسعود للطاقة»، التابع لمجموعة المسعود، حلول الطاقة المستدامة لشريكه «خزنة داتا سنتر»، أحد أكبر مزوّدي مراكز البيانات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المتمثلة بنظام مولد الطاقة الصديق للبيئة «إم تي يو سيريز 4000» من «رولز رويس».

جاءت هذه الخطوة تماشياً مع الطموحات المناخية لدولة الإمارات المحددة ضمن «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050»، والتزام «خزنة» ببناء مراكز بياناتٍ أكثر استدامة، حيث تعمل «خزنة» على تبني التقنيات المبتكرة التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات وخفض بصمتها الكربونية، بما فيها مولدات الطاقة المبتكرة التي تعمل باستخدام الوقود المتجدد وتضمن الحفاظ على درجة الموثوقية التي توفرها محركات الديزل واللازمة لعمل مولدات الطاقة الاحتياطية. وتنبع أهمية توفير مولدات الطاقة الاحتياطية للأعمال، ولا سيما لمراكز البيانات، من المخاطر المتزايدة والضرر المالي الهائل الذي يمكن أن ينتج عن انقطاع الطاقة.

وقال راسو بارتنشلغر، مدير عام قسم «المسعود للطاقة»: نسعد بتزويد شريكنا «خزنة داتا سنتر» بحل الطاقة صديق البيئة الذي يضمن الحد من الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة والرؤية المستدامة في دولة الإمارات، والتي تسعى جاهدةً، إلى جانب بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لتبني الممارسات المستدامة والمضي قدماً في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والخضراء. وانطلاقاً من ذلك، يولي قسم «المسعود للطاقة»، بوصفه شركةً رائدةً في القطاع، اهتماماً كبيراً للتحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، ويحرص على المساهمة في تسريع هذا التحول من خلال توفير التقنيات الحديثة في المنطقة.

وقال فؤاد إبراهيم، مدير الإدارة، قسم تخطيط وتصميم البنية التحتية في «خزنة داتا سنتر»: عملنا في «خزنة» على تطوير استراتيجية «المستقبل أولاً» التي نهدف من خلالها إلى تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامةً، ونحرص في إطارها على تبني المزيد من التقنيات الحديثة والمتطورة. وتشمل مبادراتنا في هذا الصدد اختيار وقود الزيوت النباتية المهدرجة لتشغيل مولداتنا الاحتياطية، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن هذا النوع من الوقود قادرٌ على الحدِّ من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90%. ويدعم مولد الطاقة صديق البيئة الذي يقدمه قسم «المسعود للطاقة» أهدافنا طويلة الأمد بخفض انبعاثاتنا الكربونية، إلى جانب كونه يمتلك كافة الخصائص اللازمة لضمان سلاسة عملياتنا التشغيلية.

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