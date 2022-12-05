50 مليار دولار أصول «انفستكورب» بعد استحواذها على «ماربل بوينت» العالمية

المصدر: المنامة - البيان

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تخطت الأصول المدارة من قبل انفستكورب 50 مليار دولار بعد نجاحها في إتمام صفقة كبرى في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإنجاز من جانب «انفستكورب» المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، والتي أسست في البحرين قبل 40 سنة، تتويجاً لفترة من النمو السريع والتوسع العالمي والاستحواذات الجديدة لمحفظتها القائمة، بالتزامن مع امتلاكها استثمارات في أسواق عالية النمو مثل الشرق الأوسط وآسيا.

وسوف تتخطى أصول انفستكورب المدارة حاجز 50 مليار دولار عند إتمامها الاستحواذ على شركة «ماربل بوينت لإدارة الائتمان» Marble Point Credit Management LLC (Marble Point)، وهي شركة رائدة في إدارة التزامات القروض المضمونة في الولايات المتحدة الأمريكية. وحصل ذلك بموجب اتفاق سوف يتم الكشف عن تفصيلات شروطه لاحقاً.

وتعليقاً على الصفقة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في انفستكورب محمد العارضي: «يُعد عرض انفستكورب للاستحواذ على ماربل بوينت علامة فارقة في رحلة نموّ الشركة المستمرة منذ 40 عاماً والمرتكزة على التنويع والتوسع الجغرافي وتعزيز النمو. ومع أكثر من 50 مليار دولار من الأصول المُدارة بعد إتمام الاستحواذ، فإن انفستكورب مهيأة بشكل جيد للمرحلة التالية من النموّ والتطوّر. ونواصل التوسع في محفظتنا وتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وآسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأوروبا».

وكانت انفستكورب قد أعلنت في الفترة الماضية عن عدة صفقات في منطقة الخليج والشرق الأوسط ففي شهر سبتمبر، قادت الشركة جولة ما قبل الاكتتاب العام الأولي بقيمة 100 مليون دولار في TruKKer، أكبر شبكة رقمية لخدمات الشحن في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، جنباً إلى جنب مع مستثمرين جدد وحاليين مثل مبادلة. واستحوذت في ثاني صفقاتها من صندوق ما قبل الاكتتاب العام، على حصة أغلبية في «نورنت»، إحدى الشركات الرائدة في السعودية في مجال خدمات الربط وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما أعلنت انفستكورب أنها ستطلق صندوقاً عقارياً مخصصاً يركز على المملكة العربية السعودية.

وتمتلك «ماربل بوينت» 7.83 مليارات دولار من الأصول المُدارة وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول تركز حصرياً على إدارة قروض الرفع المالي المشتركة. ويرأس «ماربل بوينت» توماس شاندل (الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات)، وهو صاحب خبرة 38 عاماً في أسواق الائتمان، وكوري جيس (مدير أسواق رأس المال والمتداول الرئيس)، الذي يتمتع بخبرة 27 عاماً. و«ماربل بوينت» إحدى الشركات التابعة لشركة «إيغل بوينت كريديت مانجمنت» Eagle Point Credit Management LLC.

وقال توماس شاندل، الذي سيرأس قسم التزامات القروض المضمونة في الولايات المتحدة والقروض المضمونة المشتركة لمصلحة انفستكورب، تعليقاً على الصفقة: «نحن متحمسون للانضمام إلى انفستكورب التي كانت أعمالها الائتمانية أحد المحركات الأساسية في توسعها العالمي المذهل والتي توفر منصة مثالية لتحقيق المرحلة التالية الواعدة من نمونا المستمر والتقدم بصفتنا مديراً ائتمانياً رائداً».

ومن المقرر عند إبرام الصفقة نهائياً، أن يتم دمج «ماربل بوينت» في وحدة إدارة الائتمان في انفستكورب، وهي منصة ائتمان عالمية بأصول مدارة تبلغ 14.6 مليار دولار وسجل يبلغ 18 عاماً من الاستثمار عبر أسواق الائتمان في جميع أنحاء العالم. وستدير المنصة المدمجة أكثر من 22 مليار دولار من أصول التزامات القروض المضمونة على مستوى العالم وتصنف ضمن أفضل 15 مديراً عالمياً لالتزامات القروض المضمونة وضمن العشرة الأوائل في الولايات المتحدة.

ومن جهته، علّق ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك في انفستكورب المشرف على أعمال إدارة الائتمان في المجموعة، بقوله: «هذا وقت مهم بالنسبة لنا ونتطلع إلى انضمام توم وكوري وفريق ماربل بوينت كله إلينا في انفستكورب. وهذا الاستحواذ الاستراتيجي يؤكد التزامنا الاستمرار في النمو والتوسع في منصة إدارة الائتمان الخاصة بانفستكورب، وبأن نكون مزوداً عالمياً رائداً لعملائنا عبر مجموعة من المنتجات والحلول التي تركز على الائتمان».

ويشار إلى أن الصفقة، التي يُتوقع إنجازها في الربع الأول من عام 2023، تخضع للقواعد التنظيمية العرفية وشروط الإغلاق.

[محمد العارضي ]

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