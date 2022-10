جوجل: مستهلكو الإمارات الأكثر حماسة في التسوق خلال «الجمعة البيضاء»

المصدر: دبي - البيان

أصدرت Google نتائج دراسة جديدة أجرتها شركة Ipsos عن الطريقة التي يغيّر بها المستهلكون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عادات التسوّق قبل حلول موسم الجمعة البيضاء لهذا العام (من أكتوبر إلى ديسمبر). وقد تمّت مشاركة نتائج الدراسة، بالإضافة إلى الإحصاءات الداخلية من Google مع المعلنين والخبراء في المجال خلال الفعالية المؤقتة المخصّصة للمتاجر الكبرى والتي عقدتها Google في دبي في وقت سابق من هذا الشهر.

استناداً إلى بيانات Google الداخلية، فإنّ المستهلكين المقيمين في الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر هم من أكثر الأشخاص الذين يبحثون بحماسة عن «الجمعة البيضاء» مقارنةً بالمستهلكين المقيمين في البرازيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتستكشف دراسة Ipsos التغييرات الأساسية في رحلة المستهلكين عند التسوّق خلال موسم «الجمعة البيضاء». في ما يلي أبرز النتائج:

1. المستهلكون جاهزون لاستلهام الأفكار ويتسوّقون من علامات تجارية جديدة أكثر من أيّ وقت مضى

تؤدي عمليات البحث على الإنترنت إلى زيادة عدد الزيارات إلى متاجر البيع بالتجزئة حول العالم. وكلّ يوم، تكون نسبة 15% من عمليات البحث التي تتم على Google جديدة وتنشئ فرصاً ثابتة لإطلاق علامات تجارية ومنتجات ومؤشرات جديدة من أجل تغيير تدفق الأرباح إلى بائعي التجزئة. واستناداً إلى الدراسة التي أجرتها Ipsos، حوالى 33% من المتسوّقين الذين ينوون الاستفادة من موسم التخفيضات لم يفكّروا في أيّ منتج محدد لشرائه. و%60 من المتسوّقين الذين شاركوا في الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يبحثون عن منتجات وعلامات تجارية جديدة عند تصفّح الصفحات على الإنترنت خلال موسم التخفيضات. تشجّع الصفقات والمراجعات الجيّدة المتسوّقين على التفكير في شراء منتجات من متاجر تجزئة أو علامات تجارية جديدة للمرة الأولى.

2. المستهلكون يشاهدون الفيديوهات على منصّات مثل YouTube بشكل متزايد لاتخاذ قرارات للشراء وليس فقط لاستلهام الأفكار

بحسب شركة Ipsos،‏ 80 % من المتسوّقين المشاركين يشاهدون عادةً فيديو مرتبطاً بالمنتج الذي يريدون شراءه. وتُبيّن الدراسة أيضاً أنّ ثلث المتسوّقين على الإنترنت يصنّفون محتوى الفيديوهات على أنّه مصدرهم المفضّل لاستلهام الأفكار، ويعتبر الثلثان الآخران أنّ محتوى الفيديوهات هو طريقة تساعدهم على تحديد المنتجات التي يريدون شراءها.

على YouTube، أكثر ما يهم المتسوّقين هو الفيديوهات التي تتناول مراجعات المنتجات والترتيبات، أو الفيديوهات التي تقدّم منتجات جديدة أو التي تقارن المنتجات بمنتجات علامات تجارية أخرى. في العام الماضي، زادت عمليات البحث عن «مراجعات المنتجات» بمقدار 2.6 مرة مقارنةً بالعام السابق.

3. المتسوّقون مصمّمون على الاستفادة إلى أقصى حد من موسم «الجمعة البيضاء»

تبدأ دورة التسوّق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل شهرَين على الأقلّ من «يوم العزّاب» أو Singles Day و«الجمعة البيضاء»، وتمتد لفترة شهر بعد انقضاء الأعياد. يركّز الأشخاص على الاستفادة إلى أقصى حدّ من موسم التخفيضات هذا والبحث عن المنتجات التي يريدون شراءها. تُبيّن الدراسة أنّ 55 % من المشاركين في الاستطلاع يبدأون البحث عن المنتجات مبكراً ولا ينتظرون حلول التواريخ الفعلية التي ستجري فيها التخفيضات. إنّ تجربة البحث تتغيّر أيضاً.

4. العملاء يتوقّعون أن تتمتّع تجربة التسوق التي تبدأ من التصفّح وتنتهي عند الدفع بالسلاسة

يتوقّع العملاء الاستفادة من تجربة تسوّق سلسة بغض النظر عن الموقع الذي يتصفّحونه. حوالي 41% من المشاركين في الاستطلاع يفضّلون التسوّق على الإنترنت وفي المتجر خلال موسم التسوّق. ويبيّن الاستطلاع أيضاً أنّ 61% من المتسوّقين يتوقّعون العثور على الإنترنت على الصفقات نفسها المتاحة في المتجر. ويتوقع المتسوّقون أيضاً أن تكون تجربة التسوّق سلسة خلال رحلة الشراء مع تزايد معدّل البحث عن عبارتَي «التسليم في اليوم نفسه» و«النقر والشراء» بنسبة 25% مقارنةً بالعام السابق.

5. الصفقات تجذب اهتمام المتسوّقين بشكل أكبر وبدء التسوّق لموسم الأعياد

إنّ توفير معلومات عن الشحن واستلام الطلب بشكل مفصّل أكثر وفي الوقت المناسب هو إجراء أساسي أيضاً، وتشمل هذه المعلومات التقييمات والصفقات الحالية والخصومات المتوفرة للمشتركين في برنامج ولاء ومدى توفّر المنتجات. واستناداً إلى بيانات Google الداخلية، يبحث المتسوّقون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الصفقات الموسمية على Google (مثلاً خلال «الجمعة البيضاء» أو «اثنين الإنترنت» أو «يوم العزاب») أكثر من طلب البحث عن المنتجات أو العلامات التجارية كما حصل في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

أحد المواضيع الفريدة التي تبرُز في موسم الأعياد هو الاهتمام بالنفس، لا سيّما خلال «يوم العزّاب». وبحسب شركة Ipsos، يشتري 70% من المتسوّقين الذي شاركوا في الاستطلاع منتجات لأنفسهم خلال «يوم العزاب». ويبحث الأشخاص أيضاً عن شراء هدايا لأنفسهم وأحبّائهم. في الواقع، 45% من المتسوّقين الذي شاركوا في الاستطلاع يبحثون عن أفكار لهدايا خلال موسم التخفيضات هذا.

أطلقت Google مؤخراً أدوات جديدة مخصّصة لتطوير متاجر بائعي التجزئة على الإنترنت. تتيح حملات الأداء الأفضل أو ما تعرف بــ Performance Max لبائعي التجزئة تطوير أنشطتهم التجارية على الإنترنت أو في الأسواق الفعلية أو عبر تخفيضات على قناة تسويق شاملة من خلال الاستفادة من جميع المساحات المتوفّرة للإعلانات على Google في حملة واحدة. الأداة الثانية هي Grow My Store، وتتوفّر باللغتين العربية والإنجليزية وتوجّه الأنشطة التجارية المحلية لتطوير واجهة المحل الرقمية وتحسين التجربة المخصّصة للمستخدم على الإنترنت. ويستطيع أيضاً بائعو التجزئة العثور على إحصاءات إضافية على موقع Think with Google الإلكتروني لتحسين متاجرهم في موسم التسوّق التالي.

