الأمن الغذائي... أكبر التحديات ولكن

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أصبح عالم اليوم يواجه تحديات وصعوبات جسيمة، تتطلب وقفة جادة لبحث آليات التعامل معها، التي تتمثل في فرض النفوذ والتوسّع وغيرها، إلا أن الواقع معاكس تماماً لذلك، إذ تُعدّ قضية الأمن الغذائي واحدة من أكثر القضايا التي تؤرق العالم، فما هو الأمن الغذائي؟

يعرف الأمن الغذائي على أنه توفير الغذاء لجميع الأفراد، بالكمية والنوعية الكافيتين للوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ولا شك أن مسألة الأمن الغذائي تُعدّ واحدة من أكبر المسائل التي يوليها العالم اهتماماً؛ إذ أظهرت الإحصائيات الرسمية لعام 2021 أن هناك ما يقارب 828 مليون شخص في العالم يعاني من الجوع، كما أن ارتفاع أسعار الغذاء والتزايد السكاني أدى إلى تضخم تلك الأرقام بشكلٍ كبير، ما يُشكّل خطورة على حياة الناس، ويؤثر على قدرة الدولة على الوفاء بمسؤولياتها في توفير الغذاء، فينتشر الفقر والجوع والمرض.

وعلى الرغم من التطوّر الهائل الذي تتمتع به مُعظم الدول في الوقت الراهن، إلا أن الأمن الغذائي في خطر محدق؛ إذ أدت الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية والاجتماعية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى تفاقم الأزمة، وعدم وصول الغذاء إلى مستحقيه، كما أن نشاط أغلب الهيئات والمنظمات الدولية أصبح محكوماً بالأوضاع الراهنة التي تعاني منها أغلب الدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ما يوجه أنظار كافة الدول إلى معالجة تلك الأوضاع، وإيجاد الحلول الجذرية لتوفير الغذاء، قبل أن يتدهور وضع الغذاء العالمي، ويصبح العالم على أعقاب كارثة غذائية على نطاق واسع.

وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة تلك الأزمة، تعمل "دي بي ورلد" بجهود حثيثة لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالعالم في الوقت الراهن، فبكونها المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، تقوم "دي بي ورلد" باستشراف المستقبل وتوقع التغيير واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية من أجل ضمان تحقيق أثر إيجابي ومستدام على الاقتصادات والمجتمعات، بل والعالم بأسره.

وفي ما يتعلق بمسألة الأمن الغذائي، عقدت "دي بي ورلد" اتفاقية لإقامة مرافق منتجات غذائية جديدة في محطة المنتجات الزراعية في ميناء جبل علي، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة حجم التجارة، كما تسعى إلى المساهمة في تعزيز القدرات الزراعية، وإنتاج الحبوب، ودعم مبادرات "اصنع في الإمارات". وتسعى كذلك إلى دعم المبادرات التكنولوجية لتعزيز القدرة على الزراعة والإنتاج الغذائي، والدعم المادي والتقني لكل المشاريع المعنية، ما يثمن الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات الراهنة.

فالأمن الغذائي يشكل اليوم تحدياً بارزاً، ونرى الشركات والدول تعمل معاً للتصدي له، تماماً كما تسهم مبادرات "دي بي ورلد" في تحقيق هدف دولة الإمارات بسعيها لأن تكون "الرقم واحد" في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. ولاكتشاف المزيد عن هذه المبادرات، يرجى زيارة الموقع.

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