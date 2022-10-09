بلدية دبي تستعرض تقنيات التخطيط الجيومكاني في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك بلدية دبي في معرض «جيتكس» للتقنية 2022، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 10 - 14 أكتوبر الجاري، وستستعرض خلاله أبرز المشاريع والمبادرات الجديدة والمبتكرة التي تقدمها لخدمة أفراد المجتمع. ويأتي ذلك تعزيزاً لمكانتها بوصفها بلدية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتحقيقاً لمساعيها الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف التكنولوجية، بما يخدم جهودها في تخطيط وتنفيذ المشاريع الرائدة والذكية، التي تلبّي احتياجات سكان إمارة دبي، وتسهم في تعزيز سعادتهم ورفاهيتهم.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تحرص البلدية على المشاركة الفعّالة في المعارض التقنية المتخصّصة عالمياً، التي يعد معرض جيتكس أبرزها، كفرصة لإبراز أهم إنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، إضافة إلى حلولها الرقمية المبتكرة، وذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مفاهيم الابتكار والتميّز، وتسخير التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، بما يرفع من مستوى جودة حياتهم ورفاهيتهم».

وأضاف الهاجري: «تشارك بلدية دبي هذا العام بمجموعة متنوعة من المشاريع والخدمات المبتكرة، أبرزها في مجال الطاقة النظيفة ومعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، التي تتبع أفضل وأحدث المعايير التقنية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذكية، تعزيزاً لأهدافنا في الاستثمار بثقافة الابتكار المستدامة، من أجل مواكبة المتغيرات العالمية والتحولات التقنية الكبرى، بما يسهم في دعم مكانة إمارة دبي في صدارة مدن المستقبل».

المشاريع الهندسية

تتنوع المشاريع التي تشارك بها البلدية في جيتكس، ومن ضمنها المشاريع الهندسية، التي تعتمد على التقنيات الحديثة في مجالات التخطيط الجيومكاني، والميتافيرس، تشمل مشروع «السيناريو التخطيطي»، الذي يعرض محاكاة تنفيذ سيناريو تخطيطي للإمارة في بيئة الميتافيرس، وتعديله بناءً على دراسة نتائج المحاكاة قبل تطبيقها على أرض الواقع، ومشروع «آفاق دبي»، الذي يحاكي تخطيط مسارات الطيران ومواقع هبوط للطائرات بدون طيار مع تطبيق المحددات التخطيطية للبلدية، بما يعكس رؤية إمارة دبي بوصفها مدينة المستقبل. كذلك، ستعرض التوأم الرقمي لدبي في مشروع «دبي هنا»، من مرحلة جمع البيانات إلى مرحلة تطوير التطبيقات، وصولاً إلى التحليل والاستخدام في خدمات البلدية، فضلاً عن مشروع «خرائط دبي ثلاثية الأبعاد»، الذي يهدف إلى توفير خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.

كما تستعرض البلدية مشروع نظام تأهيل دبي الهندسي (DEQ)، وهو نظام إلكتروني ومنظومة عمل موحدة على مستوى الإمارة، تهدف إلى توحيد متطلبات واشتراطات أعمال المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات، أهمها تسجيل وتأهيل المكاتب الاستشارية واعتماد الكوادر الهندسية.

مشاريع ذكية

وستقدم بلدية دبي أبرز مشاريعها في مجال الصرف الصحي، ومعالجة المياه، ومعالجة النفايات، والطاقة النظيفة، حيث ستشارك من خلال مشروع «تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة» تجربتها في تصميم وتنفيذ محطة لتحويل الغاز الحيوي الصادر من عملية معالجة مياه الصرف الصحي وتحويله إلى طاقة نظيفة، تُستخدم لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ورسان.

كما تشارك البلدية بمشروعها النوعي «مركز دبي لمعالجة النفايات» أكبر مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم والأكثر كفاءة من نوعه، بسعة استيعابية تبلغ 5,666 طناً من النفايات يومياً، التي ستعالج وتحول عبره إلى طاقة.

ويعد مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية من المشاريع النوعية للبلدية، حيث ستستخدم مساحة محطة جبل علي لمعالجة مياه الصرف الصحي، لتركيب الألواح الشمسية والاعتماد عليها في إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة، دعماً لوصولها إلى وضعية الطاقة المحايدة، ما سيسهم في تقليل تكاليف التشغيل والمعالجة.

منصة الفرص

وتستعرض البلدية منصة الفرص الاستثمارية الرقمية ودعم المستثمرين، حيث تم رقمنة العملية الاستثمارية، فأصبح بإمكان المتعاملين تقديم الأفكار الاستثمارية وعرضها بحسب حاجة السوق ومن بعد التقييم واعتمادها كفرص استثمارية، سيتمكن المستثمر من استعراض الفرص الاستثمارية من خلال خريطة تفاعلية معززة بالمعلومات الديموغرافية والتكاليف والأنشطة القائمة والخدمات المتوفرة في المنطقة، والتي ستساعد المستثمرين في تقديم العروض التنافسية، ومن بعد تقييم العروض تتم الترسية واستكمال الإجراءات التعاقدية من خلال منصة رقمية موحدة وتجربة رقمية مميزة.

ويعد جيتكس دبي المعرض التقني الأبرز إقليمياً وعالمياً، لما يشكّله من فرصة مثالية للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تقدمها أهم الشركات العالمية.

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