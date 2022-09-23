«إمباور» راعٍ بلاتيني للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن رعايتها البلاتينية لمؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تحت شعار «قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني»، وذلك ترجمةً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في دفع عجلة العمل المناخي وتعزيز الشراكات والجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية والذي يتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2022» يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي حيث سيركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية وهي: «الطاقة» و«التمويل» و«الأمن الغذائي» و«الشباب».

وتعتبر الطاقة إحدى أبرز المحاور في أنظمة تبريد المناطق إذ تستهلك عمليات التكييف في المنطقة 70% من الطاقة الكهربائية في حين تستهلك أنظمة تبريد المناطق من الكهرباء 50% أقل مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية.

استراتيجيات

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تأتي قمة 2022 في دورتها الثامنة بالتوازي مع الدور الفاعل لدول المنطقة في أجندة الاستدامة العالمية عبر اعتماد استراتيجيات فعّالة للتكيّف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره.

وأوضح بن شعفار أن «إمباور» الراعي البلاتيني للقمة ستستثمر مشاركتها في الحدث لدعوة صناع القرار على مستوى العالم إلى تبني وتوسيع رقعة استخدامات حلول تبريد المناطق التي أثبتت فعاليتها في كونها الخيار البيئي الأفضل.

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