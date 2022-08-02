6 توجهات تقنية تمهد لتطوير المدن الذكية

المصدر: دبي - البيان

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أكد ستيفن جيل، الرئيس الأكاديمي لكلية الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في جامعة هيريوت وات بدبي أن دبي تعد رائدة في تطوير المدن الذكية بفضل ما توفره من تقنيات حديثة.

وسلط ستيفن جيل الضوء على التقنيات التمكينية الرئيسة التي ستمهد تطور المدن الذكية حول العالم بالإضافة إلى التحديات المستقبلية التي ستواجه هذا التحول.

وقال جيل في تصريحات: «أدى تأثير الابتكار في العمليات اليومية إلى ظهور النظم البيئية الذكية إذ تمت أتمتة الحوكمة والنقل والخدمات اللوجستية والصيانة والتعليم والرعاية الصحية بشكل أو بآخر. وقد أدى ذلك إلى مفهوم المدن الذكية إذ يتم دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في البنية التحتية الحالية للمدينة والتي تتم إدارتها باستخدام التقنيات الرقمية».

وأضاف «يعيش نحو 55% من سكان العالم في مناطق حضرية ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 66% بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة في عام 2018. يمكن أن يكون الإشراف على الأصول والعمليات في العديد من المدن الكبرى اقتصادياً وفعالاً فقط إذا كانت متصلة وآلية وهذا هو المبدأ الأساسي للمدن الذكية».

وذكر جيل ستة توجهات تقنية تساعد على تطوير وتمكين المدن الذكية:

1- إنترنت الأشياء (IoT): تستخدم المدن الذكية أجهزة إنترنت الأشياء مثل أجهزة الاستشعار المتصلة والأضواء والعدادات لجمع البيانات وتحليلها. ثم تستخدم المدن الذكية هذه البيانات لتحسين البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات وغير ذلك الكثير. في المباني الذكية، على سبيل المثال، تساعد أجهزة وحلول إنترنت الأشياء مديري العقارات على أن يكونوا أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، وبالتالي يصبحوا قادرين على خفض تكلفة العمليات وتحسين حياة شاغليها.

2- الذكاء الاصطناعي (AI): يُحدث الذكاء الاصطناعي بالفعل تأثيراً كبيراً من خلال جعل المدن مجهزة بالميزات المتقدمة التي تجعلها أكثر ملاءمة للناس للعيش والمشي والتسوق والاستمتاع بحياة آمنة. يمكن للكاميرات وأجهزة الاستشعار التي تدعم الذكاء الاصطناعي أن تراقب المناطق المحيطة لتحسين مستوى الأمان في أحياء المدينة. تستفيد العديد من المدن الذكية حول العالم أيضاً من الذكاء الاصطناعي للتحكم في كثافة حركة المرور؛ أجهزة الاستشعار المثبتة في مواقف السيارات وإشارات المرور وعند التقاطعات يساعد الذكاء الاصطناعي على جمع البيانات المفيدة للسلطات لتخطيط المدينة بشكل أكثر كفاءة.

3- شبكة الجيل الخامس: 5G لبنة مهمة في إنشاء مدن حديثة ومترابطة توفر إنترنتاً شاملاً وموثوقاً به وسريعاً والذي بدوره سيسمح بمشاركة واستهلاك البيانات التي تم إنشاؤها بشكل كبير داخل البنية التحتية للمدينة الذكية وخارجها. ومن المتوقع أن تكون أسرع بما يصل إلى 100 مرة من أنظمة 4G الحالية، مع زمن انتقال أقل بما يصل إلى 25 مرة (زمن التأخر) وما يصل إلى مليون جهاز مدعوم لكل كيلومتر مربع. يمكن لهذا التعزيز في النطاق الترددي أن يجلب العديد من الفرص الجديدة، مثل القيادة الذاتية. يمكن للاتصال عالي السرعة وقدرة الحوسبة التي تمتلكها شبكة الجيل الخامس أن تجعل المدن الذكية أكثر انتشاراً، إذ تتطلع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تبني تقنيات جديدة لحلول المدن الذكية.

وأضاف جيل إنه «على الرغم من نمو حلول المدن الذكية التي ابتكرها المصممون والمهندسون والمطورون، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تعوّق تطوير مشاريع المدن الذكية» وسلط الضوء على بعض التحديات.

4- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تعتمد العديد من العمليات الحالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمدن الذكية على أنظمة مخصصة غير قابلة للتشغيل البيني أو محمولة عبر المدن أو قابلة للتوسيع أو فعالة من ناحية التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يجري عدد من جهود التصميم المعماري (على سبيل المثال، IEEE وITU وISO /IEC والاتحادات) ولكنها لم تتحد بعد.

5- مشكلات البيانات: نظراً لأن كمية هائلة من البيانات تحتاج إلى تجميع وتحليل، فإنها تتطلب بنية تحتية ضخمة لتخزين هذه البيانات، والمزيد من قوة المعالجة على هذا النحو، والتي بدورها تستهلك قدراً كبيراً من الكهرباء والمساحة وتخلق انبعاثات الكربون الكبيرة أثناء القيام بذلك. يتطلب الاستخدام الفعال للكميات الكبيرة من البيانات التي تتطلبها المدن الذكية تغطية لاسلكية واسعة وسرعات نقل عالية، ولكن البنية التحتية الضرورية والمناسبة لا توجد عادةً في أجزاء كثيرة من العالم.

6- التهديدات السيبرانية: هناك ما يقدر بنحو 22 مليار جهاز متصل بالشبكة في جميع أنحاء العالم ويعمل كل جهاز من هذه الأجهزة كثغرة للجهات الخبيثة، مع احتمال أن تواجه الأدوات الشائعة مثل كاميرات IP ومسجلات الفيديو الرقمية أكبر الأخطار. تعد تقنية 5G آمنة بشكل افتراضي ولديها العديد من الإمكانات المتقدمة للأمان، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب أخذ الحذر. في حين أن السرعة العالية لشبكات 5G تمكنهم من تقديم طبقات جديدة من الاتصال، فإن الزيادة اللاحقة في الأجهزة التي تتحدث مع بعضها بعضاً تمثل أيضاً مشكلة. بصرف النظر عن أهدافهم، يضيف كل جهاز متصل جديد إلى عدد نقاط الدخول في الشبكة التي يمكن أن تتحول بسهولة إلى مسؤولية تتعلق بالأمن السيبراني إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

وقال جيل: «يتحول مفهوم المدن الذكية بشكل تدريجي ولكن مؤكد إلى حقيقة واقعة حيث تتبنى العديد من البلدان حول العالم التحول الرقمي. تعمل بعض مشاريع المدن الذكية الأكثر ابتكاراً بالفعل كمعايير للبلدان والحكومات التي لديها تطلعات المدن الذكية.

ومع ذلك، يتطلب بناء المدن الذكية بيئة تعزز فرص استخدام البيانات وأجهزة الاستشعار والأجهزة الذكية الأخرى لتعزيز العمليات. على سبيل المثال، لا يمكن لشبكة الجيل الخامس بمفردها تحفيز تطوير المدن الذكية. يحتاج إنشاء المدن الذكية والحفاظ عليها إلى استثمارات ضخمة، كما يحتاج التمويل الكافي إلى تعاون الجهات الخاصة والعامة على عدة مستويات».

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