42 ألف وظيفة يوفرها «ميتافيرس» 2030

المصدر: دبي - سيد صالح

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يساهم عالم «ميتافيرس» بنحو 84 مليون دولار ويدعم 42 ألف وظيفة افتراضية بحلول عام 2030 بحسب مشاركين في قمة «ميتاديكريبت ويب 3.0»، والتي انطلقت أمس في «متحف المستقبل» وتستمر يومين.

تنظم القمة «ميتاديكريبت بلوك تشين للتقنية والاستشارات»، بدعم من صندوق «وودستوك» في دبي التقنيات الناشئة، ورعاية مجموعة من الرُعاة المتنوعين. وتهدف القمة إلى استشراف مستقبل العالم الافتراضي الجديد «ميتافيرس» في دبي، وما يجلبه لها من فوائد اقتصادية جمَة ومكاسب وفيرة.

وقالت ريتشا باتيل، مؤسسة «ميتاديكريبت بلوك تشين للتقنية والاستشارات» ورئيستها التنفيذية: «لدي اهتمام بكل تجارب الشباب والجيل الجديد. لذا، أردنا أن نساهم في تأسيس عالم «ميتافيرس» في دبي. وبالتالي، تعمل «ميتاديكريبت بلوك تشين للتقنية والاستشارات» على تقديم الاستشارات المتعلقة بالرقمنة وسلاسل الكتل «بلوك تشين». ونريد أن نستفيد من إمكانياتنا في تأسيس كوادر جديدة من المؤثرين في عالم «ميتافيرس»، حيث نود أن نستغل شعبيتهم كمؤثرين في تعريف أكبر عدد ممكن من الأشخاص العاديين بهذا العالم الجديد».

وأكد خليفة الجزيري الشحي، مستشار وزارة الاقتصاد لشؤون «ميتافيرس» والواقع الممتد ريادة الإمارات فيما يتعلق بالاهتمام بعالم «ميتافيرس»، وهو ما تجسد من خلال إنجازين رائدين عالميين استأثرت الإمارات بتحقيقهما في هذا الشأن.

وقال الشحي: «حدث الإنجاز الأول في 28 من مارس الماضي، عندما استضافت وزارة الاقتصاد أول قمة على مستوى العالم تُعقد في عالم «ميتافيرس»، وذلك على هامش قمة الإمارات للاستثمار «انفستوبيا»، والتي جمعت المستثمرين والقادة الأكثر طموحاً على مستوى العالم على أرض الإمارات».

وأضاف خليفة الشحي: «وكان الإنجاز الثاني في اليوم نفسه، عندما عقدت وزارة الاقتصاد مؤتمراً صحافياً حضره معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مُجسّداً في نموذج «أفاتار» لشخصه، لتكون هي السابقة الأولى من نوعها على مستوى العالم».

واستعرض توماس كوروفيلا، المدير الإداري لشركة «أرثر دي ليتل ميدل ايست» للاستشارات الإدارية، الفوائد الاقتصادية المتوقع أن يجلبها «ميتافيرس» للعالم، ولدبي موضحاً أن «ميتافيرس» سيصبح جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا في المستقبل المنظور، حيث ستعتمد نسبة تتراوح بين 15% إلى 20% من اقتصاد العالم على ما يكمن في عالم «ميتافيرس» من فرص وإمكانيات وأتوقع أن تبلغ قيمة اقتصاد «ميتافيرس» 13 تريليون دولار.

وأضاف كوروفيلا: «وفيما يخص اقتصاد دبي، فأرى أن أهمية «ميتافيرس» باتت ملموسة بالفعل، وأتوقع أن تكون غالبية الخطط التي ستوضع لاقتصاد دبي في عالم «ميتافيرس» في غضون الأعوام العشرة المقبلة. وفيما يخص مساهمة «ميتافيرس» المتوقعة في اقتصاد دبي، فأتوقع أن يساهم بقيمة 84 مليون دولار ويدعم 42 ألف وظيفة افتراضية بحلول عام 2030».

واستعرض الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لــ «مركز دبي للبلوك تشين»، أهمية «بلوك تشين» و«ويب 3.0» لدبي واقتصادها، موضحاً أن «بلوك تشين» و«ويب 3.0» تضطلع بأدوار حيوية في تحقيق مسعى دبي لأن تكون المدينة الأسعد في العالم، ذلك أن دبي تفكر دوماً في الفرص والإمكانيات، وليس في الحدود، وهذا ما يتيحه لها هذا المفهومان التقنيان العصريان».

وأضاف: «تأسس «مركز دبي للبلوك تشين» في 2017 وأطلق حتى الآن مبادرات عدة تهدف جميعها إلى تمكين التقنية، وليس إعاقتها».

وعرض الدكتور مروان الزرعوني مقطع فيديو من داخل «متحف المستقبل» يتحدث فيه عن مفهوم الرموز غير القابلة للاستبدال «إن إف تي»، أهميتها، تطبيقاتها وفوائدها الاقتصادية.

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