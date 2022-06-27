خطط لتحويل دبي إلى مركز عالمي للرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أن هناك خططاً لتحويل دبي إلى مركز عالمي للرياضات الإلكترونية. جاء ذلك بمناسبة إعلان سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة عن استعدادها لاستضافة أول حدث للرياضات الإلكترونية خلال أكتوبر المقبل في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة.

ويعد هذا الحدث الاستثنائي الأول بمثابة تعاون مشترك بين «دييز» وشركة «سيد» الاستشارية المتخصصة في بناء منظومات الرياضات الإلكترونية، وتكنولوجيا البلوك تشين، وتقنيات المدفوعات.

وعيّن الطرفان شركة «سيغما»، إحدى أكبر منظمي الرياضات الإلكترونية ومطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لإقامة المعرض السنوي للرياضات الإلكترونية في واحة دبي للسيليكون.

وتعمل الأطراف على دراسة تطوير مشروع «حلبة الرياضات الإلكترونية»، الأولى من نوعها في المنطقة، حيث ستضم خطة المشروع إنشاء أول أكاديمية تدريبية وتعليمية للاعبين وذويهم وكافة الجهات والمؤسسات المهتمة بهذا القطاع الصاعد بقوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي.

وستقدم الحلبة أيضاً منشأة تدريب للاعبين المحليين والإقليميين والدوليين وكذلك المهتمين بممارسة مهنة التحكيم أو التعليق على الألعاب الإلكترونية ومنافساتها، حيث يهدف الأطراف إلى جعل الحلبة مركزاً إقليمياً لاستضافة بطولات الرياضات الإلكترونية، وبوابة للشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم الفنية ضمن مجتمع سيبراني آمن لمشاركة معارفهم وشغفهم.

دور محوري

وقال الزرعوني: تعمل «دييز» استراتيجياً على استقطاب وتمكين نمو وازدهار قطاعات المستقبل، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة إمارة دبي عاصمة المستقبل الاقتصادي عالمياً.

وأضاف: يعد قطاع صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية من القطاعات التي تشهد نمواً ملحوظاً عالمياً، حيث بلغت قيمة صناعة الألعاب العالمية 198.40 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 339.95 مليار دولار بحلول عام 2027.

وتابع: أما على صعيد منطقتنا، تشير التوقعات إلى نمو الصناعة بمعدل سنوي مركب مقداره 13.88% خلال الفترة بين عامي 2022 - 2027. وتمثل هذه الإحصائيات فرصة نوعية للمعنيين بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما في ذلك المطورون ورجال الأعمال والمستثمرون.

خطوة استباقية

وواصل الزرعوني، قائلاً: تتخذ «دييز»، عبر واحة دبي للسيليكون، خطوة استباقية لتطوير منظومة الرياضات الإلكترونية في دبي وتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للرياضات الإلكترونية من خلال اقتراح رؤية واستراتيجية ومنظومة داعمة لهذه الصناعة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

وأردف: تعد الواحة منصة نموذجية لجذب رواد الصناعة عالمياً، حيث يتواصل نجاح الواحة، منذ قرابة عقدين لمواكبة الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، ونشهد اليوم من جديد خطوة مستقبلية تسهم في تعزيز مكانة دبي وتحقيق طموحاتها للوصول إلى ريادة عالمية في صناعة الرياضات الإلكترونية الناشئة التي تنمو بسرعة.

وأفاد بأنه في عام 2021، تم تكليف واحة دبي للسيليكون بأن تكون مركز المعرفة والابتكار، كواحدة من خمسة مراكز حضرية رئيسية في إطار خطة دبي الحضرية 2040. وتماشياً مع هذا التكليف، شرعت واحة دبي للسيليكون في دعم تطوير المنظومة المحلية للرياضات الإلكترونية بهدف جذب رواد الأعمال والمستثمرين في هذا المجال.

فرص اقتصادية

قال نيكولاس غودر، مؤسس شركة «سيد»: تهدف الشركة إلى بناء فرص اقتصادية جديدة من خلال تطوير منظومات الرياضات الإلكترونية، وبما أن واحة دبي للسيليكون تدرك أهمية مستقبل هذه الرياضات والألعاب الإلكترونية وتلتزم بتطوير بنية تحتية شاملة لهذه الصناعة، يسعدنا أن نقدم خبرتنا ودعمنا لإنجاح مسعاها، انطلاقاً من ثقتنا بمكانة واحة دبي للسيليكون كمركز حيوي للشركات التي تركز على التكنولوجيا والشركات الناشئة والمستثمرين الذين يمثلون ركائز هذه الصناعة.

ومن المتوقع أن يجتذب الحدث كبرى الشركات العالمية المعنية بالرياضات الإلكترونية، بما في ذلك الفرق المحترفة، ومطورو الألعاب، ومنصات الواقع الافتراضي، والجهات الراعية، ووسائل الإعلام، والمنظمون، والخبراء والمستثمرون.

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