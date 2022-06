برنامج حافل في احتفال «صيف دبي» باليوبيل الفضي

المصدر: دبي- البيان

تحتفل «مفاجآت صيف دبي»، بالدورة الخامسة والعشرين، عبر عروض مميزة، وتخفيضات وجوائز وأنشطة ترفيهية استثنائية، ابتداءً من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر. وسيستمتع سكان وزوّار دبي بأجواء حافلة بالمرح والتشويق في فصل الصيف، ومجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى تجارب التسوق الرائعة، وذلك في إطار احتفال مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لــ «مفاجآت صيف دبي» هذا العام باليوبيل الفضي، لهذا الحدث الرائع، للتأكيد على أهميته في تعزيز مكانة دبي، كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وتم الإعلان عن الفعاليات، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في فندق 25 ساعة دبي، الذي تم افتتاحه مؤخراً، مع إطلالة على متحف المستقبل في دبي، الواقع بجانب مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسهيلة غباش مديرة إدارة الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومحمد فراس عريقات مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وعبد الله الأميري مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: عزّزت مفاجآت صيف دبي، من مكانتها كأحد أهم الأحداث التي يتم تنظيمها خلال موسم الصيف، على مدار ربع قرن مضت، حيث ساهمت في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، وكذلك تقديم تجارب مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار، ليعيشوا معها ذكريات جميلة لا تنسى. واحتفالاً باليوبيل الفضي هذا العام، وضعنا برنامجاً حافلاً في هذه الدورة الاستثنائية من المفاجآت، ليعكس أروع ما يمكن أن تقدمه دبي من فعاليات ترفيهية مشوقة، وعروض على المأكولات، وباقات إقامة فندقية، وتجارب تسوق فريدة في مراكز التسوق والمتاجر، وغيرها الكثير.

وأضاف الخاجة: «أسهمت مفاجآت صيف دبي خلال 25 عاماً، في تعزيز مكانة دبي، كواحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة. وقد أصبحت تشكل احتفالاً يعكس هوية إمارة دبي، وتتيح الفرصة أمام الجميع لخوض تجارب مميزة، وفرصة للالتقاء وتجمع أفراد العائلة، لا سيما أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية، وكذلك التفاعل عبر عروض فريدة من نوعها، تلبي متطلبات الجميع عاماً بعد عام».

وأشار إلى أن مفاجآت صيف دبي، تجتذب الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى دبي. وساعدت البنية التحتية الراقية والمرافق ذات المستوى العالمي، والإدارة الناجحة لجائحة «كوفيد 19»، في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة متعددة الثقافات.

وتعتبر جميع مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم، والمعالم السياحية في دبي، جاهزة للترحيب بالعالم هذا الصيف، مع الاستمرار في الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة التي تفرضها سلطات الصحة العامة، حفاظاً على سلامة الجميع.

الأسبوع الافتتاحي

يبدأ موسم التخفيضات لمفاجآت صيف دبي من 1 يوليو، ويستمر لمدة 66 يوماً، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض المذهلة، عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر ومنفذ بيع، وأيضاً الاستفادة من تخفيضات تتراوح ما بين 25 و75 % على العلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة، وذلك طوال فترة 10 أسابيع.

فنادق

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الكبرى في 1 و2 يوليو، ستقدم «مفاجآت صيف دبي» تخفيضات حصرية، لمدة محددة، على باقات الإقامة الفندقية، والتي ستكون متاحة لمدة 25 ساعة فقط. وتشمل عروض الفنادق الحصرية لمدة 25 ساعة، العديد من الفنادق في مدينة دبي، بما في ذلك فندق «فيدا كريك هاربور»، وفندق «العنوان سكاي فيو»، وفندق «أرماني دبي»، وفندق «إيبيس وان سنترال»، وفندق «نوفوتيل مركز دبي التجاري العالم»، ومنتجع «حبتور جراند - أوتوجراف كولكشن»، وفندق «إيدج كريك سايد»، ومجموعة فنادق ومنتجعات جنة فرع دبي.

ولمحبي الموسيقى وعروض الأداء الحية، هناك الكثير من الفعاليات خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، حيث يقدم لويس توملينسون وWalls World Tour، حفلته في كوكاكولا أرينا السبت 2 يوليو، علماً بأن أسعار التذاكر تبدأ من 225 درهماً. وتفتح الأبواب في الساعة 5 عصراً، ويبدأ العرض في تمام الساعة 7 مساءً.

ولأمسية من الترفيه الحي والمرح، يمكن التوجه إلى Boeing Boeing في مسرح The Junction، في السركال أفينيو، من 1 حتى 3 يوليو. تفتح الأبواب في الساعة 7:30 مساءً، ويبدأ العرض في الساعة 9 مساءً. تأكد من التسجيل مبكراً، للاستفادة من الحصول على تذكرتك بسعر مخفض، قدره 80 درهماً.

ويمكن حضور عرض Wish Upon A Star من Fly High Fitness، الأحد 3 يوليو، في المسرح في مول الإمارات، حيث يمزج العرض بين شتى أنواع الموسيقى والرقص والمسرح والاستعراض والجمباز وفنون الدفاع عن النفس. تبدأ التذاكر من 95 درهماً للعروض عند الساعة 2 بعد الظهر و7 مساءً. علماً بأنه يتم فتح الأبواب قبل 30 دقيقة من العرض.

كما يمكن الاستمتاع بمجسمات الإضاءة والزينة الرائعة في مراكز التسوق المفضلة في المدينة، مثل كشك الصور Cooler than Ever، في سوق دبي المالي، وابن بطوطة مول، وهيكل الكوخ المميز في مول الإمارات.

وأيضاً يمكن المشاركة في الكرنفالات الاستعراضية المبهجة، التي تجول مراكز التسوق المختلفة، مثل عرض اليوبيل الفضي، وموكب الكرنفال، أو حتى إيجاد تماثيل وإعلانات مدهش ودانة في جميع أنحاء المدينة.

حفلات موسيقية وعروض ترفيهية

بالإضافة إلى العروض الرائعة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، تقدم مفاجآت صيف دبي، مجموعة من الحفلات والعروض الحية طوال الحدث، والتي تناسب جميع الأذواق.

وسيعرض الفنانون الكنديون Badbadnotgood، أروع أنغام موسيقى الجاز، في هارد روك كافيه، دبي فستيفال سيتي في يوم 6 يوليو. ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت على www.ticketmaster.ae، ابتداءً من 299 درهماً. وتفتح الأبواب الساعة 7 مساءً.

ويقدم الملحن السينمائي الهندي سليم سليمان، موسيقاه المميزة في كوكا كولا أرينا، ليلة 16 يوليو. وتبدأ أسعار التذاكر من 299 درهماً، وتفتح الأبواب من الساعة 7 مساءً، ويبدأ العرض 8:30 مساءً.

وسيحب عشاق الستاند أب كوميدي، عرض DXB Comedy Knights، في 23 يوليو على مسرح مول الإمارات، بفضل مهرجان دي إكس بي للكوميديا. ويمكن شراء التذاكر بسعر يبدأ بـ 100 درهم، وتفتح الأبواب الساعة 4:30 مساءً، ويبدأ العرض 5 مساءً.

وللصغار هناك المسرحية التعليمية والموسيقية الإنجليزية Mr. Kind and His Friend Lélé، في جولة حول الكوكب، في 30 و31 يوليو. والعرض يقام ثلاث مرات يومياً، 11 صباحاً و3 و5 عصراً، على مسرح مول الإمارات. وتبدأ أسعار التذاكر من 70 درهماً، وتفتح الأبواب قبل 30 دقيقة.

وتستضيف كوكاكولا أرينا يوم 26 أغسطس، عرض Alan Walker وKSHMR الموسيقي الحي، والتذاكر بأسعار تبدأ من 99 درهماً، وتفتح الأبواب 6 مساءً، ويبدأ العرض 7:30 مساءً.

عالم مدهش

تقام الدورة الثانية والعشرون من عالم مدهش، في مركز دبي التجاري العالمي، في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3. ويعتبر عالم مدهش، من أكبر الفعاليات العائلية الترفيهية في المنطقة، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة، الاستمتاع بمجموعة كبيرة من تجارب التسوق والأطعمة والمشروبات، وأيضاً المشاركة في الأنشطة، مع تجربة ترفيهية غامرة. ومن وحي أجواء البحيرات التي يعيش فيها مدهش ودانة، تم ابتكار الشعار الخاص بعالم مدهش: «عالم مدهش. عالمي، مغامرتك».

مراكز التسوق

من 1 يوليو حتى 31 أغسطس، سيستضيف سيتي سنتر مردف «سولت بوب ماركت». وهو تعاون صيفي خاص مع مطعم «سولت» المحلي، حيث سيقدم مفهوم حلوى البوب، لتوفير مجموعة من الحلويات الشهية المصنوعة من الفواكه الاستوائية.

ويقدم مركز ميركاتو، تجربة صيفية للعائلات، عبر أفضل عروض فناني السيرك العالميين. وستعود هذا الصيف زلاقة مدهش، ما يمنح الزائرين فرصة الانزلاق الرائعة من الطابق الأول للمول. ليس هذا فحسب، ويحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من منافذ البيع المشاركة في ميركاتو، أو تاون سنتر، بفرصة ربح 10000 درهم أسبوعياً.

ويمكن للمتسوقين التوجه إلى سيركل مول، في الفترة من 21 أغسطس حتى 4 سبتمبر، لحضور عرض PJ Masks، وتجربة الأنشطة المصاحبة عند إنفاق 100 درهم أو أكثر. ويمكن للصغار اللعب في منطقة الأنشطة، واختيار القوى الخارقة الخاصة بهم، وحضور تدريب البطل، والمشاركة في العديد من الأنشطة المختلفة.

وأمام المتسوقون الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر، خلال الفترة ما بين 19 أغسطس و17 سبتمبر، في ابن بطوطة مول، فرصة دخول مجاني إلى تجربة تفاعلية كاملة مع باتمان، وعرض الواقع الافتراضي. ويمكن للصغار والكبار، المشاركة في لقاء مع باتمان، أو المشاركة في منطقة نشاط تدريب الأبطال، بالإضافة إلى تسوق مقتنيات فريدة لباتمان، وسيارته الخارقة وغيرها.

وفي المنافذ المشاركة في «لا مير» أو «ذا بييتش»، يحصل المتسوقون الذين ينفقون 100 درهم، أثناء استخدام تطبيق TICKIT المرتبط ببطاقة «فيزا»، على فرصة للفوز بتذاكر لشخصين إلى مباريات كأس العالم فيفا 2022، في قطر، بالتعاون مع دبي القابضة وفيزا. وهناك عروض ترفيهية وأنشطة فنية في بافيليون على ذا بييتش، كل جمعة وسبت، خلال مفاجآت صيف دبي.

ريل سينما

يمكن الاستمتاع بليالٍ من السينما العائلية الخاصة، والعروض الصيفية الحصرية، مع Movie Magic في «ريل سينما». هناك كذلك عروض مميزة، تسمح للأطفال بارتداء الملابس الخاصة بشخصية الفيلم المفضلة لديهم (ثم مشاهدة الفيلم مجاناً!). ويمكن للعائلات أيضاً البحث عن الثنائي الشهير مدهش ودانا، اللذان يظهران بشكل خاص.

وهناك فرصة مميزة للفوز بالهدايا، عندما تنفق 100 درهم على المأكولات والمشروبات في مواقع ريل سينما في دبي مول، وسوق الينابيع، ودبي مارينا مول، وذي بوينت، ونادي جبل علي الترفيهي. وتشمل عروض الأفلام المفضلة والكلاسيكية، فيلم Alien، وBack to the Future 1 و2 و3 وHook وChronicles of Narnia: Prince Caspian والمزيد.

وستكون هناك مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، من 1 يوليو حتى 31، حيث يمكن مشاركة تجربة ريل سينما الخاصة بك، ووضع علامة reelcinemas@، و # ReelDSS22، والفوز بتذاكر مميزة لفيلمك التالي.

عروض المحلات

مع كل يوم جديد، يتعرف المتسوقون إلى مفاجأة جديدة كلياً من مفاجآت صيف دبي. واحتفالاً باليوبيل الفضي، سيتم الإعلان عن 25 عرضاً جديداً، من 3 حتى 27 يوليو، من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية. وتشمل العروض جميع فئات المنتجات لدى العلامات التجارية الشهيرة في مجالات الرياضة، الأزياء، الجمال، المنزل، والأكسسوار.

وعند إنفاق 500 درهم أو أكثر في دبي مول، يحصل المشتري على فرصة للفوز بأكبر صفقة لهذا العام، جائزة نقدية قدرها مليون درهم. كما تجرى 8 سحوبات أسبوعية للفوز ببطاقات هدايا U من إعمار، بقيمة 25000 درهم. وسيتم التواصل مع الفائزين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، فيما سيجري الإعلان عنهم عبر حساب إنستغرام thedubaimall@.

كما تعود عروض شير مليونير، لتمنح المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم في مراكز ماجد الفطيم، ومنها مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر والشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر معيصم، فرصة ربح مليون نقطة أسبوعياً.

ومن 1 حتى 4 يوليو، يمكن للمتسوقين في الواحة مول، الاستمتاع بعروض تخفيضات تصل إلى 75 %. ولديهم فرصة للفوز بجوائز كبيرة، فعند إنفاق 200 درهم أو أكثر في أي من متاجر الواحة مول، يمكن للمتسوقين أن يصبحوا ضمن 25 فائزاً محظوظاً للحصول على 150 ألف نقطة، شكراً لكل منهم.

ومن 1 يوليو حتى 4 سبتمبر، ستستضيف المفاجآت مرة أخرى عرض «وفّر أكثر» مع 1915 By Seddiqi & Sons. حيث سيحصل المتسوقون الذين يشترون ساعة واحدة أو ملحقاً واحداً، على تخفيضات 25 %، ويوفر 30 % عند شراء ساعتين أو أكثر.

ويستفيد عملاء Club Apparel x 6thstreet.com، من عرض «ضريبة القيمة المضافة علينا»، على مدار أسبوع خلال المفاجآت، ليتكفل Club Apparel بدفعها. حيث يمكنهم الاستفادة من هذا العرض الرائع في المتاجر، وأيضاً على مدار الساعة عبر الإنترنت، على الموقع الإلكتروني www.6thstreet.com.

وفي الفترة من 1 أغسطس حتى 25 أغسطس، سيحظى 25 متسوقاً محظوظاً، بفرصة الفوز بجائزة الإيصال المحظوظ، والحصول على جائزة مذهلة، عندما ينفقون 500 درهم أو أكثر على أي من الـ 25 علامة تجارية مشاركة.

ويمكن ربح 25 جائزة كل يوم، على مدار 25 يوماً. وسيتم مفاجأة أكثر من 625 فائزاً بجوائز تشمل أجهزة التلفزيون، وأجهزة iPad، والخواتم الماسية والذهب والمجوهرات والكريستال، والدراجات الكهربائية أو الدراجات، وأكثر من ذلك.

مطاعم

من 9 حتى 12 يوليو، تشهد «وليمة عيد الأضحى»، فعاليات خاصة، وعروضاً ترويجية لجميع أفراد العائلة في مطاعم المدينة. ويمكن الاستمتاع بمجموعة رائعة من العروض والفعاليات الأسبوعية، لتناول الطعام طوال الصيف في دبي. ويمكن للزوار والمقيمين، الاستمتاع بعروض المطاعم الأسبوعية، والفعاليات خلال فترة الصيف.

وسيعود أسبوع المطاعم الصيفي من 12 حتى 28 أغسطس. ولفترة محدودة، يمكن لعشاق الطعام استكشاف العديد من أفضل المطاعم في دبي، مع عروض خاصة للإفطار والغداء والعشاء، بأسعار رائعة، لجميع أفراد العائلة.

ويشجع أسبوع المطاعم الصيفي، الجمهور على الاستمتاع بوجبة إفطار مقابل 69 درهماً للكبار، و25 درهماً للصغار، وقوائم وجبات مكونة من طبقين بسعر 95 درهماً للكبار، و35 درهماً للصغار، ووجبة عشاء من ثلاثة أطباق بسعر 150 درهماً للكبار، و35 درهماً للصغار.

السحوبات الكبرى

يمكن للمتسوقين في مراكز التسوق، المشاركة مع مجموعة مراكز التسوق، الحصول على قسيمة سحب رقمية لمفاجآت صيف دبي 2022، مقابل كل 100 درهم ينفقونها. وسيحصل ستة فائزين محظوظين على سيارة Nissan XTERRA، من خلال 6 سحوبات، بقيمة إجمالية تبلغ 700 ألف درهم.

ولمحبي المجوهرات، هناك فرصة لدخول سحب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، فمع كل عملية شراء بقيمة 500 درهم لمجوهرات من الذهب والماس واللؤلؤ في المتاجر المشاركة، يحصل المتسوق على قسيمة سحب للفوز بواحدة من 20 جائزة، بقيمة 100 ألف، خلال فترة «مفاجآت صيف دبي» المميزة.

ويتيح سحب العودة إلى المدارس، فرصة الفوز بجوائز مذهلة، تصل قيمتها إلى 100,000 درهم عند التسوق في أي من مراكز التسوق المشاركة. وسيتم إجراء سحبين، حيث يحصل 17 فائزاً على جائزة من بين العديد من الجوائز الكبرى.

وهناك فرصة للدخول في السحب، والفوز بسيارة مرسيدس-بنز A 200 2022، أو جائزة نقدية قدرها 25000 درهم، وذلك عند شراء قسيمة في محطة إينوك أو إيبكو، أو منافذ مختارة من زووم، وأيضاً في مراكز التسوق أو عند شراء قميص أيديلز Tee II، مقابل 150 درهماً، عبر الإنترنت، من خلال www.idealz.com، للحصول على قسيمة مجانية للدخول في السحب. علماً بأنه لا يوجد عدد محدد للفائزين، حتى نهاية العرض في 25 سبتمبر.

ويمكن ربح الكثير مع سحوبات Save More When You Shop More، التي تقدمها متاجر 1915، من صديقي وأولاده، من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر، حيث سيحصل المتسوقون الذين اشتروا ساعات أو أكسسوارات، على خصم 25 %، وخصم 30 % عند شراء منتجين أو أكثر. فمع كل إيصال شراء بقيمة 1000 درهم، سيحصل المتسوقون أيضاً على فرصة ربح قسائم شرائية بقيمة 5000 درهم، وسيحصل فائز واحد على الجائزة الكبرى، والتي يبلغ قدرها 25000 درهم.

