«المنتدى الاقتصادي العالمي»: الإمارات الأولى إقليمياً في التـوازن بيـن أسعار السكن والدخل

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت في المركز السادس عالمياً في التوازن بين ارتفاع أسعار المساكن وارتفاع قيمة الدخول الشخصية للسكان، وذلك بحسب إحصائية صادرة عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالتعاون مع «بنك التسويات الدولية».

وأفادت الإحصائية بأن معدل ارتفاع أسعار المساكن إلى ارتفاع مُعدل الدخل في الإمارات بلغ نحو 86 نقطة، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن مؤشر الأساس البالغ 100 نقطة، لتحظى الإمارات بذلك بالمعدل الأدنى إقليمياً وسادس أدنى مُعدّل عالمياً. ويعني ذلك أن الإمارات هي الأفضل إقليمياً، والسادسة عالمياً في التوازن بين أسعار السكن ومستويات الدخل.

وكانت الدولة الأفضل عالمياً في التوازن بين أسعار السكن ومستويات الدخل هي رومانيا، حيث بلغ ارتفاع أسعار المساكن إلى ارتفاع معدل الدخل فيها نحو 78 نقطة. وجاءت بيرو، الهند، تركيا، وروسيا في المراكز من الثاني إلى الخامس، على التوالي، حيث تراوحت المُعدلات في هذه الدول جميعها بين 80 إلى 85 نقطة.

وعلى النقيض من ذلك، كانت لوكسمبورغ هي أقل دول العالم في التوازن بين ارتفاع أسعار المساكن وارتفاع قيمة الدخول الشخصية للسكان، حيث بلغ معدل ارتفاع أسعار المساكن إلى ارتفاع معدل الدخل فيها 138 نقطة، وهو أعلى المعدلات عالمياً، بينما سجّلت البرتغال ثاني أعلى المُعدلات عالمياً، وسجّلت كندا ثالث أعلى المعدلات.

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