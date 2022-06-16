1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم، أمس مع تسجيل 415 مبايعة بقيمة 1.05 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 296.18 مليون درهم و373 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 754.1 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في البرشاء الأولى . وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 21 مليون درهموسجلت الرهونات 823.27 مليون درهم وتم تسجيل 11 هبة بقيمة 39.95 مليون درهم .

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