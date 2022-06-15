3.35 % نسبة التضخم في الإمارات خلال الربع الأول 2022 وهي ضمن الأقل عالمياً

المصدر: البيان

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أكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن معدل التضخم في دولة الإمارات ضمن أقل المعدلات على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2022.

وبحسب بيانات المركز بلغت نسبة التضخم في الدولة 3.35% خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الأول 2022 إلى 102.70 نقطة مقابل 99.37 نقطة خلال نفس الفترة من العام 2021.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يكون معدل التضخم خلال العام الجاري 3.7% وأن يسجل انخفاضاً في العام المقبل 2023 ليبلغ 2.8%.

وأكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تسجيل معدلات تضخم مستقرة في قطاعات حيوية تشمل: الاتصالات، الترفيه والثقافة، التعليم، الصحة، الأثاث والمفروشات، الملابس والأحذية، والسلع والخدمات المتنوعة.

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