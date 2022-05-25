«صندوق النقد» يرفع توقعات نمو الإمارات هذا العام

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقع صندوق النقد الدولي أن يحظى المركز المالي لدولة الإمارات بالمزيد من الزخم والدعم الناتج عن الارتفاع الراهن في أسعار النفط.

ونشر الصندوق على موقعه الشبكي، أمس، تقريراً بعنوان «الدول المستوردة للسلع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرت بارتفاع الأسعار»، حيث تضمن التقرير تحديثاً لتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي هذا العام في كل دولة من دول المنطقة.

وتطرق التقرير إلى الإمارات، موضحاً أن الصندوق يتوقع أيضاً أن ينعكس هذا الزخم في المكانة المالية للإمارات في انتقال الدولة من حالة العجز الطفيف في حسابها الجاري بنسبة 0.2% في العام الماضي إلى تحقيق فائض بنسبة 8.1% هذا العام، وتوقع الصندوق أيضاً أن تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري للإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي 18.5% في نهاية 2022.

وأضاف التقرير: إن الصندوق يتوقع أن ترتفع حصيلة إيرادات الحكومة من صادرات النفط من 480 مليار درهم «131 مليار دولار» في نهاية العام الماضي إلى 700 مليار درهم «190.6 مليار دولار» في نهاية العام الجاري، وذلك على خلفية استمرار حالة الاضطراب في أسعار النفط نتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية والارتفاعات المتوالية في أسعار الخام. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «من دون احتساب تأثير التضخم» للإمارات إلى 501 مليار درهم، بالمقارنة مع 428 مليار درهم في 2021.

كما أفاد التقرير بأن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام إلى 4.2%، بالمقارنة مع 3.5% في آخر توقعات صادرة عن الصندوق، والتي صدرت في 18 من شهر فبراير الماضي.

وأوضح التقرير أن التوقعات الصادرة، أمس، عن الصندوق بشأن نمو اقتصاد الإمارات هي الأعلى في عقد كامل، الأمر الذي يشير إلى المزيد من التطور الذي تشهده الإمارات في اقتصادها الكلي، كما يعكس قدرة الدولة على ضبط الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

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