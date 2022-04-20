«جلفار» تعلن استراتيجيتها للنمو المستدام حتى 2030

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، إحدى أكبر شركات الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن استراتيجيتها للنمو المستدام حتى عام 2030 وذلك في إطار رؤيتها لتحقيق النمو المستدام وخلق قيمة معززة لأصحاب المصلحة ولدفع وتيرة التحول.

يأتي الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة بعد أن استكملت الشركة واحداً من أكثر برامج التحول نجاحًا وكفاءة ضمن سوق الدواء بالمنطقة وبعد عودتها إلى الربحية في عام 2021. وتطمح الشركة وفق الاستراتيجية الجديدة إلى زيادة العائدات السنوية إلى ثلاثة أضعاف بنهاية عام 2030، وذلك استناداً على ست مبادرات رئيسية تتمثل في «زيادة الإيرادات من محفظة المنتجات الحالية» و«إطلاق المنتجات الجديدة» و«التوسعات الجغرافية في أسواق ومناطق جديدة» و«مبادرات الأعمال الاستراتيجية» و«مبادرات المنتجات المتخصصة والمتقدمة» و«مبادرات النمو الأساسي».

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: رغم التحديات الهائلة والوباء العالمي، حققت جلفار واحداً من أنجح برامج التحول الاستراتيجي، حيث وصلنا إلى تحقيق الأهداف المنشودة للبرنامج وتجاوزنا توقعات النجاح بشكل كبير، نحن الآن على أعتاب لحظة فارقة في رحلة تحولنا نحو النمو المستدام. ونحن على ثقة من أننا في وضع مثالي لتحقيق رؤيتنا المستقبلية المدفوعة بالنمو وفق استراتيجية واضحة ومحددة تُمكننا من توفير وإضافة حلول رعاية صحية مبتكرة وجديدة للمرضى في المنطقة بأسرها. سنعمل من خلال استراتيجيتنا للنمو على إطلاق الإمكانات الكاملة لدينا، بالتركيز على زيادة الربحية والقيام باستثمارات جريئة في أفضل المجالات العلاجية وأكثرها ابتكارًا للمرضى والمجتمعات التي نخدمها.

وستعمل الشركة على زيادة نسبة الإيرادات من محفظة منتجاتها الحالية عن طريق تعظيم الحصة السوقية لتلك المنتجات الرائدة وإبقاء التكاليف المرتبطة بها عند المستوى الأمثل. وفي الوقت ذاته، تعمل الشركة على تسريع عملية الحصول على الموافقات الخاصة بممارسات التصنيع الجيدة لمناطق جغرافية جديدة مثل تراخيص PICs ووكالة تنظيم الصحة البرازيلية ANVISA، ومنظمة الصحة العالمية، ودول الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من التوسع في أعمالها في مناطق استراتيجية جديدة تُمكنها من حصد حصص سوقية أكبر لمحفظة منتجاتها الحالية ومحفظة المنتجات الجديدة.

100 منتج

وتخطط جلفار لإطلاق أكثر من 100 منتج خلال عام 2022 وحتى عام 2030، مستفيدة من عمليات البحث والتطوير الداخلي جنبًا إلى جنب مع توقيع اتفاقيات الترخيص والتصنيع المحلي مع شركات الأدوية الرائدة حول العالم وذلك بهدف توفير الحلول العلاجية الفريدة للمرضى بالإضافة إلى توفير أدوية جديدة تُطرح في السوق الدوائي للمنطقة للمرة الأولى.

وتخطط الشركة أيضًا للاستفادة بشكل أكبر من كونها جزءًا من نظام الأعمال الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة. واعتماداً على منشآت التصنيع المتطورة لدينا في إمارة رأس الخيمة، فإن جلفار مجهزة تجهيزًا كاملاً لتكون الشريك المفضل لكل عمليات التصنيع الدوائي، والتي مكنتها من توقيع اتفاقيات ترخيص وتصنيع مع 11 شركة رائدة في جميع أنحاء العالم في قطاعات عدة تشمل نقل التكنولوجيا والتعبئة الثانوية واتفاقيات التعاون والتنمية المشتركة.

وتهدف جلفار إلى الدخول في مجالات علاجية جديدة مختارة بعناية، بما في ذلك علاجات مستقبلية لأدوية الأورام والجهاز العصبي المركزي والهرمونات وأدوية المناعة، حيث من المتوقع أن يحقق كل مجال علاجي نموًا مستدامًا ومربحًا يسهم في خلق قيمة مضافة لمساهمي الشركة حتى عام 2030 وما بعد ذلك.

وتخطط جلفار لاختراق أسواق ومناطق جغرافية جديدة ضمن أهم 3 أسواق لتشمل مناطق مثل رابطة الدول المستقلة (كومنولث الدول المستقلة) وتركيا ودول أمريكا اللاتينية ومناطق جديدة في قارة أفريقيا بحلول عام 2030، حيث ستلعب تلك التوسعات الجغرافية دورًا مهمًا في خلق تدفقات جديدة لإيرادات الشركة، كما تتوسع حالياً في إنتاج اللقاحات ومجال التكنولوجيا الحيوية بهدف توسيع خبراتها بشكل أكبر والوصول بها إلى أسواق وأقاليم جديدة.

وتعمل جلفار حاليًا على إقامة شراكات استراتيجية قوية مع كيانات مؤسسية رائدة في دول عدة بهدف تمكين عملية توفير منتجاتها إلى أسواق تلك الدول والمؤسسات، من أجل زيادة حصتها في تلك الأسواق، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث مبادرات للنمو الأساسي في ثلاثة أسواق أدوية رئيسية والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق رؤيتنا المستقبلية نحو النمو المستدام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز