«أكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين» تُخرج أول طياريها الدوليين

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «أكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين» تخريج أول طياريها الدوليين. تُعد قصة بيان التُرابي، وهي أول خريجة دولية من «أكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين»، واحدة من القصص التي تُبرز نجاحات المرأة في قطاع الطيران، وتُسلط الضوء على أهمية دورها في هذا القطاع كنموذج يُحتذى.

وتُجسد رحلة بيان كطيارة مُتخرجة من «أكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين» قصة إرادة ونجاح، كما تُعد بمثابة شهادة على «إمكانية تحويل الحُلم إلى حقيقة».

وتُقر بيان بفضل شقيقتها (وهي طيارة مُعتمدة أيضاً) في منحها الثقة كي تتطلع إلى مهنة في قطاع الطيران. فقد نشأت بيان في البحرين، وترعرعت في بيت يقع بين المطار والبحر.. وهناك، بدأت قصة حبها للسفر والطيران. وحظيت بيان وأشقاؤها بتشجيع من أسرتهم على التطلع والسعي إلى تحقيق ما تصبو إليه قلوبهم، إذ كانت الأسرة تُؤكد لهم دوماً أنه لا شيء مُستحيلاً.

وأضافت: «آمل من خلال سرد قصتي أن أُشجع المزيد من الفتيات على التفكير في العمل بقطاع الطيران أيضاً، أو على الأقل أريدهن أن يعلمن أن بمقدورهن تحقيق أحلامهن والتحليق في سماء النجاح، إذا ما أخلصن بقلوبهن وعقولهن في سعيهن لبلوغ أمانيهن».

وتطرّقت بيان إلى فترة التدريب التي أمضتها في «أكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين»، وما الذي يجعل هذه الفترة مرحلة مُتفردة في حياتها، فقالت: «البرنامج التدريبي في الأكاديمية فريد تماماً، ذلك أننا لا نتدرب فيها على طائرة بمكبس أحادية المُحرك فقط، وإنما نتدرب أيضاً على طائرة ذات مُحرك نفّاث، وهذا شيء لا يتوافر لدى غالبية أكاديميات تدريب الطيارين».

وقال القبطان عبد الله الحمادي، نائب رئيس «أكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين»: «تلتزم الأكاديمية بإتاحة الفُرص لكافة الشباب الطموحين والمُتحمسين لأن يُصبحوا طيارين. إذ تُقدم أكاديميتنا برنامجاً تدريبياً رائداً على مستوى العالم. ولا يقتصر الأمر على مناهجنا وتقنياتنا التدريبية المُتقدمة فحسب، وإنما يشمل أيضاً بيئتنا التعليمية الشاملة.

والتي تتسم بانفتاحها وقبولها لكافة المُرشحين المُؤهلين». وأضاف: تفخر الأكاديمية بكون أول طالب دولي يتخرج منها طيارة شابة ذات كفاءة عالية. مشيراً إلى أن بيان شابة ذكية، طموحة ومُجتهدة. وأعتقد أن أمامها مُستقبلاً واعداً، حيث إنها تحظى بالعديد من الإمكانيات التي من شأنها الإسهام بفعالية في صناعة الطيران المحلية والعالمية.

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