الإمارات ضمن الأفضل عالمياً في التحوّل الرقمي الحكومي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن أن دولــة الإمــارات جاءت ضمــن مجموعــة أفضــل الــدول علــى مســتوى العالــم فــي التحــول الرقمــي الحكومــي لتكــون الدولــة العربيــة الوحيــدة فــي هــذه المجموعــة فــي تقريــر النضــج الرقمــي الحكومــي الصادر عن البنك الدولي لعام 2021.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته أمس بعنوان حول ممكنات التحول الرقمي في الإمارات 2021 «نحو حكومة رقمية 100%»، أن تقرير النضج الرقمي الحكومي للبنك الدولي يقيــس مســتويات نضــج التحــول الرقمــي والاعتمــاد علــى التكنولوجيــا الحديثــة فــي تســيير العمل فــي القطــاع الحكومــي فــي 198 دولــة حــول العالــم.

وذكرت الهيئة أن تقرير البنك الدولي قسم الدول التي شملها إلى 4 مجموعات وشملت المجموعة الأولى الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية، حيث ضمت 43 دولة على رأسها الإمارات إلى جانب دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وبريطانيا وفرنسا واليابان.

صدارة

وأكدت الهيئة أن الدولة جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في النطاق العريض اللاسلكي وعناصر شراكات القطاع الخاص، والرابعة عالمياً في الأمن السيبراني حسب تصنيف التنافسية الرقمية العالمية.

فيما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر ضمن المؤشر العام لتنمية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، فيما تصدرت المركز الأول عربياً والتاسع إقليمياً في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

أوضحت هيئة الاتصالات أن المحفظة الرقمية ضمن الهوية الرقمية تتيح أكثر من 1.108 مليون وثيقة رقمية يستفيد منها أكثر من 1.7 مليون شخص لإنجاز 2.8 مليون معاملة، موضحة أن المحفظة الرقمية تتيح للأفراد طلب مستنداتهم الرسمية الرقمية وربطها بهوياتهم الرقمية، إضافة إلى مشاركتها مع مقدمي الخدمات بشكل فوري.

ولفتت الهيئة إلى وجود 1.032 مليون مستند رقمي موثوق صادر على منصة التحقق الرقمي التابعة للهوية الرقمية، ما يمكن من التحقق الفوري من مصدر المستند الرقمي الموثوق.

هوية رقمية

وذكرت هيئة الاتصالات أن إجمالي عدد المسجلين في الهوية الرقمية الإماراتية التي تتيح للمواطنين والمقيميــن والــزوار الوصــول إلــى الخدمــات الحكومـيـة بلغ 2.66 مليون شخص، وبلغ عدد مزودي الخدمة 370 مزوداً يقدمون أكثر من 8400 خدمة عبر 170 موقعاً إلكترونيا وتطبيقاً ذكياً بمعدل استخدام شهري بلغ أكثر من 150 ألف معاملة.

أكاديمية افتراضية

أكدت الهيئة أن الأكاديمية الافتراضية التي أطلقتها كمنصة تدريب رقمية مجانية بدون رسوم لتقديم البرامج التدريبية في مجالات التي تتصل بمهارات المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي قامت بتدريب 100 ألف متدرب.

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