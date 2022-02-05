مبادئ إرشادية لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لدى المصارف المركزية العربية

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صندوق النقد العربي مبادئ إرشادية حول «تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية».

يأتي ذلك تأكيداً على دور أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية في الحفاظ على القطاع المالي من خلال توفير أدوات تقلل من كلف حل الأزمات المصرفية، ودورها في المساعدة على التنبؤ باحتمال تعرض البنوك لأزمات، ووضع إجراءات استباقية تقلل من احتمال حدوث الأزمات المصرفية بشكل عام، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.

تضمنت المبادئ مجموعة من الجوانب التي تهم المصرف المركزي كسلطة حل للأزمة المالية، حيث أكدت المبادئ أهمية وضع تعريف محدد للبنك «الضعيف» ووضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى الضعف، بحيث إذا تجاوز المؤشر حداً معيناً، واستنفد المصرف المركزي كافة الإجراءات التصحيحية للحيلولة دون استمرار تدني مؤشراته بشكل جوهري، فإنّ البنك يُصبح غير قادر على الاستمرار.

بالتالي ينتقل من نطاق الرقابة المصرفية إلى نطاق منظومة إدارة الأزمات المصرفية. كذلك أكدت المبادئ أهمية توفير البنية التحتية لأنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بأداء البنوك، مثال ذلك: الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، والتقارير والمعلومات اللازمة، والبرامج الإحصائية المناسبة، وقواعد بيانات شاملة ودقيقة تتضمن سلاسل زمنية طويلة.

وأشارت المبادئ إلى أهمية تزويد المصرف المركزي بخطة الإنعاش المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك، بحيث يقوم المصرف المركزي بتقييم الخطة، والموافقة عليها حسب الاقتضاء، ومراقبة تنفيذها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز