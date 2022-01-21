الأسهم المحلية تربح 12 ملياراً وسط تفاؤل بالنتائج السنوية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المربع الأخضر بختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 12 مليار درهم وسط حالة من التفاؤل من انطلاق ماراثون النتائج بإعلان مصرف الشارقة الإسلامي نمو أرباحه السنوية 27%. وارتفع سوق دبي بنسبة 0.01% إلى مستوى 3169 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والنقل والخدمات والاتصالات، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.8% ليغلق عند 8681 نقطة على وقع مكاسب أسهم الاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي نمو قطاع البنوك 0.08% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.91%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.78% و«أملاك» 0.91% واستقر «جي إف إتش»، ونما قطاع النقل 0.56% على وقع صعود «أرامكس» 1.25% فيما استقر «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة».

وانخفض قطاع العقار 0.16%. وفي قطاع الاستثمار انخفض «سوق دبي المالي» 0.79% وتراجع «دبي للاستثمار»0.92% و«شعاع» 0.88%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 100 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 34.7 مليونا. وحقق «أجليتي» أكبر ارتفاع 3.7% فيما كان «الصناعات الوطنية» الأكثر انخفاضاً 9.78%. واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، باستثمار 35.2 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق ارتفاع قطاع الاستثمار بعد نمو «العالمية القابضة» 0.06% و«ألفا ظبي» 0.08% و«الواحة كابيتال» 0.62% و«إشراق» 1.74%. وزاد قطاع الاتصالات بعد نمو «اتصالات» 2.92% و«الياه سات» 0.74%.

وعلى صعيد العقار تراجع «رأس الخيمة العقارية» 0.12% واستقر «الدار»، وفي قطاع الطاقة نما «طاقة» 1.55% و«أدنوك للحفر» 0.3% فيما «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع».

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطبا 318.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 312.8 مليوناً. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 7.97%، فيما كان «مصرف الشارقة الإسلامي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.44%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 127 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 1.34 مليار في أبوظبي و257 مليوناً في دبي. وجرى تداول 317.8 مليون سهم، موزعة بواقع 219.3 مليوناً في أبوظبي و98.5 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 9678 صفقة.

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