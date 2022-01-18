31 شركة إيطالية تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يستضيف الجناح الرسمي لإيطاليا الذي نظمته وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات في القمة العالمية لطاقة المستقبل، 16 شركة إيطالية من إجمالي 31 شركة تشارك في القمة، في إضافة تقديرية إلى علامة «صنع في إيطاليا» في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الرابعة كمورد عالمي لمكونات صناعة إنتاج الطاقة المتجددة إلى دولة الإمارات. في تحسن بقدر 23 مليار يورو، وأكثر من 400 شركة متخصصة عاملة و60 ألف موظف، تعد إيطاليا المنتج الثاني في أوروبا والمصدر السادس على مستوى العالم.

وكجزء من استراتيجية الطاقة لعام 2050، تهدف دولة الإمارات إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة من نسبة 25 % إلى 50 % بحلول عام 2050 وتقليل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70 في المئة. بهدف تقليل تأثير الدولة البيئي والتحرر من المصادر التقليدية للطاقة، وتشجع الحكومة في الإمارات التعاون الدولي لتصبح أرض الفرص للشركات العاملة في صناعة الطاقة المتجددة.

قال نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات: «إيطاليا بالفعل رائدة على مستوى العالم في الاقتصاد الدائري في العديد من المجالات: وفقاً لدراسة أجرتها جامعة أكسفورد، تحتل إيطاليا المرتبة الثانية في العالم وفقاً لمؤشر التعقيد الأخضر. بفضل عدد براءات الاختراع البيئية المسجلة، والمساهمة في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واتباع السياسات البيئية الصارمة، لديها أعلى معدل لإعادة تدوير النفايات الحضرية والخاصة (79.4% نسبة المواد المعاد تدويرها، أي ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي) وهذه الأنشطة تؤدي إلى ادخار عالمي قدره 23 مليون طن من النفط و63 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما تعتبر الزراعة هناك أكثرها استدامة في أوروبا، حيث تنبعث منها ما يعادل 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون فقط، وقد خفضت استخدام المبيدات بنسبة 20% (في الفترة ما بين 2011 إلى 2018)، مع زيادة استخدام وإنتاج الطاقة المتجددة وتقليل استهلاك المياه.

يعد التحول البيئي أيضاً إحدى ركائز الصفقة الأوروبية الخضراء الجديدة وخطة التعافي والمرونة الوطنية في إيطاليا، بالإضافة إلى أحد الموضوعات التي يركز عليها جناح إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي يعرض التقنيات الإيطالية الأكثر ابتكاراً لمواجهة تحدي تغير المناخ.

ضمن هذا الإطار، تعد القمة العالمية لطاقة المستقبل القادمة فرصة رائعة لتوضيح لمجتمع الأعمال التقنيات والمنتجات الإيطالية الأكثر تقدماً للمساهمة في تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة».

مثلت تجارة التقنيات والمكونات الخاصة بالصناعة المتجددة ما يقرب من 1.4% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2019. وتعد إيطاليا، التي تمتلك 3% من الصادرات العالمية، سادس دولة مصدرة ولكنها تحتل المرتبة الرابعة في التصدير العالمي للمسرعات.

وفي حديثه عن أهمية سوق الإمارات، قال أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات: «إن مهارات إيطاليا القوية في الصناعة التحويلية تجعلها المورد الرابع لمكونات قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات.

مع تصدير سلع بقيمة 75 مليون يورو إلى الإمارات في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وتعافت الشركات الإيطالية بوضوح من اتجاه السوق السلبي الناجم عن الوباء. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، نمت الصادرات الإيطالية إلى الدولة بنسبة 11% وتجاوزت أيضاً ما يقرب من 4% قيمة نفس الفترة من عام 2019 (بما يقدر بـ72 مليون يورو من يناير إلى يونيو 2019).

كما شهدت المضخات ومخفضات الضغط ومكونات الألواح الشمسية ارتفاعًا في الطلبات في النصف الأول من عام 2021، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات. تم استيراد مضخات الهواء أو الفراغ، والمصاعد والناقلات الهوائية، وضواغط الهواء أو الغازات الأخرى والمراوح، وأغطية الشفاطات بقيمة 40 مليون يورو في الفترة ما بين يناير ويونيو 2021، أي بنسبة 60% أكثر مما تم شراؤه في عام 2019.

تعد دولة الإمارات سوقاً استراتيجياً ذات أهمية للشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة إلى الدخول إلى العالمية من خلالها، حيث نستضيف في القمة العالمية لطاقة المستقبل هذا العام 16 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة، بما في ذلك 3 شركات ناشئة. بالنظر إلى هذا العدد والجهود التي يبذلها هذه الدولة للتحول نحو المزيد من مصادر الطاقة المستدامة، أنا واثق من نمو تبادل التقنيات والأفكار والحلول بين إيطاليا والإمارات».

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