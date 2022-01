وارنر براذرز أبوظبي يطلق حزمة عروض مميزة خلال يناير

المصدر: أبوظبي - البيان

يستهل فندق وارنر براذرز أبوظبي، بإدارة شركة هيلتون تحت علامتها التجارية كيوريو كولكشن، العام الجديد بإطلاق مجموعة من عروض البرانش القيّمة والسهرات المسائية ذات الطابع الخاص، ليوفر لرواده مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية.



السهرات الموسيقية

ويبدأ الفندق عطلة الأسبوع كل يوم جمعة بسهرة موسيقية مع أنغام عذبة في مطعم ذا أوفرلوك. تقدم الصالة المميزة بتصميمها قائمة خاصة من الأطباق المختارة التي تجمع أشهى النكهات من المطبخين الشرقي والغربي، فضلاً عن المقبلات المحضرة بعناية والمشروبات المنعشة. تتوفر منطقة للضيوف لتناول وجبة العشاء بجانب المسبح الواسع والاستمتاع بإطلالات بانورامية على المدينة بزاوية 360 درجة.



كلاود سيفن برانش

ويقدم فندق وارنر براذرز أبوظبي وجبة برانش تستمر حتى وقت متأخر كل يوم سبت حتى 29 يناير 2022، وهي باقة مثالية للزائرين الراغبين بالاسترخاء وقضاء وقت ممتع برفقة الأصدقاء وسط أجواء نابضة بالحياة. تتيح هذا الباقة للضيوف فرصة للاستمتاع بالمناظر الخلابة لجزيرة ياس والرقص على ألحان الدي جي والموسيقى بجانب المسبح. كما يحظى عشاق النكهات الفريدة من مختلف أنحاء العالم بفرصة لتجربة محطات الطهي المباشر وتناول أشهى المأكولات المشتركة التي تجمع النكهات الشرقية والغربية معاً. يمكن للضيوف تناول الأطباق الشهيرة المميزة مثل السوشي ولحم تيبانياكي وأسياخ اللحم المشوي ومجموعة متنوعة من الدوم سوم، التي تُقدم مع مجموعة من المشروبات المنعشة التي يتولى تحضيرها فريق من الخبراء بإعداد الكوكتيلات. كما أن عشاق الحلويات على موعد لتناول ألذ الأطباق من محطة التبريد بالنيتروجين السائل.



عيد الحب

ويقدم فندق وارنر براذرز أبوظبي باقة مميزة لمن يخطط للاحتفال بعيد الحب وتناول عشاء رومانسي في مطعم ذا دايركترز كلوب من 11 إلى 14 فبراير 2022 ، يقدم المطعم المميز بتصميمه وألوانه قائمة طعام "His and Her" المخصصة لهذه المناسبة، والتي تتضمن المشاوي اللذيذة والحلويات الشهية. كما تشمل الباقة زيارة شخصيات وارنر براذرز المقيمة في رحاب الفندق، إلى المطعم لإلقاء التحية على الضيوف وإضفاء أجواء رائعة وتكوين ذكريات مميزة لا تُنسى.

ويقع فندق وارنر براذرز أبوظبي بجوار الوجهة الترفيهية الرائدة بجزيرة ياس عالم وارنر براذرز الحائز على جائزة مميزة.

