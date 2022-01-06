«ماجد الفطيم» تُنشئ أول حديقة جدارية بمجمع «الزاهية» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مجمع «الزاهية» الوجهة الأولى لنمط حياة راقية في الشارقة، عن انتهاء أعمال تشييد جدار مغطى بالنباتات، ليكون أول حديقة عمودية في إمارة الشارقة، حيث تلتزم ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لـ«ماجد الفطيم العقارية»، بمتابعة مسيرتها الرائدة في تشييد المباني المستدامة والصديقة للبيئة، لتمهد الطريق إلى حقبة جديدة من الابتكار، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وإيجاد حلول عصرية تدعم القطاع العقاري. وتماشياً مع نهجها الاستباقي لتطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة من خلال تطوير المجمعات السكنية التي تحافظ على البيئة وتعتمد كافة معايير الرفاهية.

وتجسد الحديقة الجدارية العمودية عملاً فنياً مميزاً يضفي طابعاً عصرياً في مجمع الزاهية السكني، حيث تشمل أكثر من 15 ألف نوع من النباتات الممتدة على مساحة 160 متراً مربعاً، لتشكل جزءاً من النادي المجتمعي المرتقب، والذي تطوره ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة ضمن التزامها بإنشاء وجهات مبتكرة تركز على تلبية احتياجات العملاء، ترسيخاً لمكانة مجمع «الزاهية» باعتباره وجهة رائدة للرفاهية والتميز في الشارقة.

ولقد حظي نموذج الجدار الأخضر بمكانة عالمية مرموقة بفضل المزايا الاقتصادية والبيئية التي يتمتع بها، ودوره في تعزيز الوعي البيئي، ولكونه عنصراً حيوياً في التنمية الحضرية المستدامة. كما يساهم هذا النموذج في بناء مجتمعات صحية، كونه يجسد مساحة فريدة ليعبّر الناس عن أنفسهم بطرق مختلفة، ويساهم في ضخ غاز الأوكسجين إلى الهواء المحيط، إذ تقوم النباتات الخضراء بامتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة أعلى، فضلاً عن إزالة آثار المواد الكيميائية السامة، والمساهمة في تنقية الهواء. كما تمتص الحدائق الرأسية ما يقارب 41% من الضوضاء أكثر من الجدران التقليدية من البيئات المحيطة، وهي تجمع بين الناحية الجمالية والبيئة الصحية.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: «نحرص في مجموعتنا الرائدة على احتضان القيم التراثية، وتشييد وجهات بيئية مستدامة، فضلاً عن ترسيخ جمال الطبيعة وتوظيف فوائدها لتوفير بيئة صحية، إذ تؤكد الدراسات أن العيش في المساحات الخضراء له دور إيجابي في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ روابط الألفة بين السكان. وانطلاقاً من هدفنا في تشييد وجهات متكاملة والتزامنا بكسر كل الحواجز، فإننا متحمسون وماضون في تحقيق هدفنا الأساسي في صياغة مفهوم جديد لتجربة الحياة العصرية في الشارقة عبر مشروع مجمع الزاهية».

ويتجسد الهدف الأساسي من تصميم مجمع «الزاهية» في توفير بيئة مثالية مناسبة للعائلات، تضمن لمالكي المنازل مساحات عصرية مصممة بإتقان، تحيط بها المساحات الخضراء المجهزة بمجموعة من وسائل الراحة العصرية.

يقع مجمع «الزاهية» على مقربة من سيتي سنتر الزاهية الذي افتتح في العام الماضي، والذي يعتبر الوجهة الأكثر تميزاً في مجال التسوق والمأكولات والمشروبات والترفيه في إمارة الشارقة، وتبلغ مساحة مجمع «الزاهية» السكني مليون متر مربع، وتعود ملكيته لشركة الشارقة القابضة، والتي تأسست بشراكة استراتيجية بين شركة الشارقة لإدارة الأصول وشركة ماجد الفطيم العقارية.

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