«غوبابل».. منصة تعليمية تستفيد منها 130 مدرسة بدبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أصبحت المنصة الرقمية «غوبابل» واحدة من أسرع منصات تكنولوجيا التعليم الرقمية نمواً في دولة الإمارات، بعد مشاركتها العام السابق في برنامج «مسرعات دبي المستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، وتعاونها مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إيجاد حلول مبتكرة، لتوفير وسائل تواصل آمنة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وتستفيد 130 مدرسة بدبي حتى الآن، من منصة «غوبابل» الرقمية المبتكرة.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة مؤسسة دبي للمستقبل وجهودها لدعم الشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة لها لتطوير أفكارها وتطبيق مشاريعها النوعية، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في دبي، بما يسهم في تقديم حلول ونماذج أعمال مبتكرة، تسهم في تسريع التحول الرقمي، ورفده مسيرة بناء المستقبل.

بيئة آمنة

ويتم توظيف هذا الحل المبتكر من «غوبابل» حالياً لحماية الطلاب في أكثر من 3500 مدرسة مسجلة في 70 دولة في جميع أنحاء العالم، بفضل قدرته على توفير بيئة آمنة لاستخدام الإنترنت من قبل طلاب المدارس، والإشراف على المحتوى الذي يمكنهم الوصول إليه، لحمايتهم من التعرض للمحتوى الرقمي غير المناسب، وتعليمهم على كيفية الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت، وتوفير مساحة آمنة لهم، للتواصل مع الآخرين.

وتسهم المنصة بالحد من ظاهرة التنمر لدى الطلاب، وتشجعهم على تبني القيم الاجتماعية الإيجابية، واستخدام الأدوات الرقمية من خلال تجربة تعليمية ممتعة، كما تتيح لهم الفرصة للتفاعل مع نظرائهم في فصول دراسية بمختلف أنحاء العالم بطريقة آمنة، ما يوفر بديلاً آمناً لوسائل التواصل الاجتماعي، التي قد يكون من الصعب تنظيمها ومراقبة محتواها.

متنفس

وهنا نتساءل كيف نوفر لأطفالنا متنفساً للتعبير عن أنفسهم مع ضمان حمايتهم في الوقت نفسه من التنمر؟ خاصة أننا نعيش ثورة رقمية فرضت على الجميع التواصل مع الآخرين افتراضياً، والأمر ينطبق على الأطفال بعد الظروف، التي فرضتها جائحة كورنا، والتي أدت لتغيرات جذرية في أسلوب التعليم التقليدية.

ورغم أن وسائل التواصل الاجتماعي توفر للأطفال وسيلة تواصل وإمكانية تشكيل مجتمعات رقمية مستقلة عبر شبكة الإنترنت، إلا أنها بحاجة لمزيد من الأطر التنظيمية للرقابة والخصوصية وحماية الأطفال من حالات التنمر والتهديد والتحرش، والتي قد تؤدي إلى معاناة الطلاب من القلق والاكتئاب والعزلة وتدني مستويات الثقة والعديد من المشاعر السلبية الأخرى.

فكرة مبتكرة

من هنا تطورت فكرة مشروع «غوبابل» لتوفير منصة آمنة، تتيح للأطفال إمكانية التواصل مع أصدقاء جدد حول العالم، وتشكيل مجموعات تعاون عالمية تعزيز مستويات الصحة العاطفية والعقلية لدى الطلاب. كما نجحت أداة الإشراف على المحتوى (GoBubbleWrap) بدعم مختلف المؤسسات في توفير الحماية للمجتمعات عبر الإنترنت من المحتوى غير المناسب، وتم اعتماد المنصة من قبل العديد من المؤسسات والجهات الحكومية حول العالم، وتتوسع تطبيقاتها حالياً في عدة مجالات أخرى مثل الرياضة الإلكترونية، وألعاب الفيديو، وتكنولوجيا التعليم، والاتصالات، وغيرها.

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