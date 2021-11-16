مطارات دبي تطلق مبادرة تعاون مع OneHive الإماراتية الرائدة لتعزيز المحافظة على النحل والمحميات الطبيعية في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت مطارات دبي عن إطلاق اتفاقية تعاون مع OneHive في مبادرة جديدة للمحافظة على النحل في الإمارات العربية المتحدة من خلال التزام مشترك لتعزيز رؤية الاستدامة في الدولة على نطاق واسع، وترسيخ مكانة منطقة حتا باعتبارها مركزاً ناشئاً للسياحة البيئية.

وتعد OneHive واحدة من أكبر منتجي العسل في المنطقة، حيث تساهم في أعمال تربية النحل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدريب النحالين في المنطقة، والتعريف بأهمية النحل ودوره في البيئة. وتعمل الشركة تحت إدارة سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، حيث تقوم بتربية النحل إلى جانب الجهود التي تبذلها في مجال نشر المعرفة والتعليم حول الدور المهم الذي يؤديه النحل والحشرات الملقحة الأخرى لتعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قامت مطارات دبي وOneHive بإضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة من خلال توقيع مذكرة تفاهم ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2021 بحضور كل من يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، وسعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة OneHive.

من خلال إطلاق هذه الشراكة مع مطارات دبي، تسعى OneHive إلى تأسيس موقع توعوي داخل مطار دبي الدولي، بهدف ترسيخ أهمية النحل في البيئة، والتعريف بدوره البارز، والسلسلة الغذائية، إلى جانب إبراز فوائد المنتجات القائمة على خلايا النحل لحياة أكثر صحة.

سيحقق هذا المشروع ضمن موقع مطار دبي الدولي فرصة لاستعراض أعمال حديقة نحل العسل ومركز الاستكشاف في حتا، وهو مركز تعليمي عملي لتدريب النحالين، والتعريف بدور النحل، وتعزيز ممارسات الحفظ المناسبة للملقحات. وبفضل الحركة الكثيفة في مطار دبي الدولي، فإن الاطلاع على دور حديقة نحل العسل ومركز الاستكشاف في حتا، سيساهم في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة حتا باعتبارها مركزاً رائداً للسياحة البيئية في المنطقة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها.

وفي تعليق له، قال السيد باري: "توفر شراكتنا مع OneHive فرصة تعليمية تفاعلية لملايين المسافرين في مطار دبي الدولي، لتعريفهم بالدور الحيوي الذي يساهم به النحل في النظم البيئية المتنوعة، إلى جانب تعزيز المنتجات الصحية والطبيعية من مصادر محلية. ستكون هناك أيضاً فرصة للتفاعل المباشر ضمن دبي، حيث تعمل هذه الشراكة على تعزيز أهداف الشراكة البيئية والاجتماعية لمطارات دبي، مع المساهمة في تأكيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".

بدوره قال سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي: "من خلال هذا التعاون مع مطارات دبي، ستحظى OneHive بفرصة لتحقيق مطامحها الرامية لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزاً عالمياً للمبادرات المحايدة الكربون والصديقة للبيئة، والحفاظ على بيئة مستدامة للنحل تدعم التعليم والنمو الاقتصادي. وستتمكن OneHive من تعريف ملايين المسافرين برؤيتنا للحفاظ على أعداد النحل المنتج للعسل على مستوى العالم، ومساعدتنا في استقطاب أعداد أكبر من السياح للتعرف على المعالم البيئية الفريدة في حتا والإمارات العربية المتحدة".

تعد OneHive أكبر منتج للعسل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها أكثر من 3500 خلية نحل في الدولة تُستخدم لإنتاج منتجات عسل وخلايا طبيعية ومحلية بالكامل بالاعتماد على ممارسات مستدامة. تعمل OneHive على تربية النحل، وتدريب النحالين، ونشر المعرفة وتساهم بالحفاظ على النحل من أجل تمكين مجتمعنا والتعايش ضمن بيئتنا.

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