ماكنزي آند كومباني تطلق برنامج «فورورد» في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ماكنزي آند كومباني إطلاق منصتها الافتراضية «فورورد» (Forward)، كبرنامج تعلّم افتراضي، يستهدف المتخصصين الشباب في السنوات الأولى لمسيرتهم المهنية، وتقديم الطلبات «متاح حتى 1 ديسمبر2021، على العنوان التالي: https://www.mckinsey.com/forward/overview

وسيمكّن البرنامج المشاركين فيه من الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا من الانطلاق في رحلة صممها وينفّذها خبراء ماكنزي، وتمتد على مدار 6 أشهر، حيث سينضم المشاركون إلى شبكة عالمية من المتخصصين والمهنيين الشباب الطموحين.

وكان 50% من الذين انضموا إلى النسخ التجريبية من البرنامج العام الماضي من النساء، في حين كان 80% منهم يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو من رواد الأعمال، وقال 99% من هؤلاء المشاركين إنهم سيوصون الآخرين بالانضمام إلى المنصة.

وتميّز «فورورد» نفسها عن المنصات التعليمية التقليدية، التي تعمل عن طريق الإنترنت وغيرها من برامج تطوير القيادات، من خلال توفير واحد من أكثر البرامج شمولاً لمجالات متقاطعة عدة، حيث يركز على المهارات العملية ويدرّس ضمن نموذج رقمي وافتراضي بالكامل.

ويُعتبر البرنامج تجسيداً عملياً لما تشتهر به ماكنزي في مجال القيادة، والأعمال، والمهارات الرقمية، وهذا كل ما يحتاج إليه القادة الشباب للنجاح، بغضّ النظر عن الدور، الذي يؤدونه أو القطاع، الذي يعملون فيه.

وكان الخبراء والممارسون في ماكنزي ممن ينتمون إلى قطاعات عديدة قد وضعوا المنهاج والمحتوى لمعالجة قضايا حقيقية كانت قد برزت خلال الأبحاث، التي أجرتها الشركة عن المهارات الأساسية المطلوبة في مستقبل العمل.

كما يستند المنهاج أيضاً إلى أفكار الشركة المتعلقة ببناء القدرات وتعليم البالغين، علماً بأن هذه الأفكار تعتبر من أفضل الأفكار المتاحة في هذا المجال. وتتضمن الرحلة أيضاً أنشطة تعلّم تقوم على التعاون بين الأقران، بهدف منح المشاركين الفرصة لوضع ما تعلّموه موضع التطبيق، وإدخاله ضمن أدوارهم ومناصبهم الحالية.

وقال فيكتور هيديغر، وهو شريك رئيسي في ماكنزي: توفّر منصة «فورورد» تجربة تساعد القادة الشباب على تبنّي التحول على المستوى الشخصي في لحظة أساسية جداً في مسيرتهم المهنية، وتحديداً في وظيفتهم الأولى أو الثانية، وهي أكثر فترة يحتاجون فيها إلى إرشاد وتوجيه، ففي عالم الأعمال الذي يشهد تغيّراً سريعاً، يمتلك هؤلاء الشباب القدرة على تحديد شكل مستقبلهم ومستقبل من حولهم. وأضاف: أسّسنا لرحلة تعلّم مدروسة بطريقة هادفة، ويجب على المشاركين بالبرنامج تلبية المعايير التالية:

● أن يكونوا مقيمين حالياً في أفريقيا، أو الشرق الأوسط، أو تركيا.

● أن تكون لديهم خبرة عمل وظيفي لا تقل عن عام واحد ولا تزيد على 5 أعوام.

● أن يكونوا قد أتمّوا التعليم ما بعد الثانوي (على سبيل المثال، شهادة دبلوم، أو معهد، أو بكالوريوس)

● إلمام جيد باللغة الإنجليزية بما أن البرنامج سيدرّس باللغة الإنجليزية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز