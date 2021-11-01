بنك رقمي للأطفال واليافعين في الإمارات في الربع الأول 2022

المصدر: دبي- البيان

تستعدّ إدفوندو تيك، شركة البرمجيات وحلول الجيل الرقمي، لإطلاق تطبيق البنك الرقمي الجديد خصيصاً للأطفال والشباب في الإمارات، مع بداية الربع الأول من عام 2022. وتهدف هذه الخطوة، إلى تمكين الأهالي من التحكم في عادات إنفاق أطفالهم، وتعزيز قدراتهم على إدارة الأموال، والادخار بطريقة آمنة.

ومن المقرر أن يتوسّع التطبيق بعد ذلك في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعمل مؤسسا التطبيق، مع عددٍ من الجهات الاستثمارية، لدعم توسعة انتشاره. وسيتم إدراج التطبيق للتنزيل على موقع أب ستور وغوغل بلاي ستور، حيث تم إطلاق قائمة انتظار للتسجيل والحصول على التطبيقات والبطاقات فور صدروها، حيث يمكن للمهتمين التسجيل على موقع www.edfundo.com.

ويُعدّ التطبيق الجديد، وفقاً لمؤسسي الشركة، أول تطبيق ذكي لإدارة أموال الشباب، يتم تصميمه من قبل مختصين في المجال التعليمي. وتولى الثنائي المقيم في الإمارات، سيمون وينج وأندرو توورد، تطوير التطبيق، وبطاقة الخصم المباشر مسبقة الدفع المرافقة له، بالاعتماد على خبرتهما في القطاع التعليمي، وتجربتهما التربوية، كون كلٍّ منهما أباً لطفلين. وكان الشريكان البريطانيان، اللذان عملا سابقاً كمدرسين في مدرسة راشد للبنين في دبي، استفادا من خبراتهما التعليمية الممتدة لنحو ربع قرن، لزيادة وعي الفئة العمرية بين 8 و18 عاماً حول المبادئ المالية.

وقال سيمون وينج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى إدفوندو: «لطالما لمسنا خلال عملنا في مدارس المملكة المتحدة والإمارات، افتقار المناهج لمواد تهتم بتدريس الثقافة المالية. وهناك الكثير من الدلائل، على أن معظم البالغين لا يملكون المهارات الأساسية لاتخاذ قرارات مالية سليمة. لذلك، وجدنا أن الوقت قد حان لتطوير هذه الثقافة الحيوية المهملة، لتفادي تكرار أخطاء الماضي».

وأكّد أن الأهالي هم من يتحكمون في التطبيق كلياً، حيث يمكنهم، باستعمال عناصر التحكم المرنة، التي يتضمنها التطبيق، تشجيع أبنائهم على الادخار، من خلال ربط المهام المنزلية الروتينية، بالحصول على مصروفهم اليومي. وتتميز لوحات التحكم في البرنامج، بسهولة الاستعمال والفعالية، وتوفر للأهالي إمكانية تعقّب مسارات الإنفاق والادخار بالنسبة لأطفالهم، كما يمكنهم من خلال إدفوندو، الدفع في المتاجر أو على الإنترنت، عبر بطاقة الاشتراك مسبقة الدفع، والهواتف والساعات الذكية، باستعمال إحدى خدمتي الدفع، أبل باي أو غوغل باي". وأشار إلى إمكانية الاستعانة ببطاقة الخصم المباشر من إدفوندو مسبقة الدفع، في جميع أنحاء العالم، وعبر الإنترنت، عند ربطها ببطاقة فيزا سارية المفعول.

وقال أندرو توورد، المؤسس المشارك ومدير العمليات لدى إدفوندو، إن هذا التطبيق، ليس الأول من نوعه في السوق، وإنما يُعدّ أول تطبيق يتم طرحه من قبل خبراء، يدركون جيداً كيفية تشجيع الأطفال على اتخاذ القرارات المالية، ويتميز التطبيق إدفوندو، بالبساطة والسرعة، فهو يدعم تسجيل الدخول البيومتري، والمصادقة متعددة المراحل، لتعزيز الأمان، إضافة إلى إمكانية المراقبة والإشراف عليه من قبل الأهالي، الذين يستطيعون تحويل الأموال والمخصصات بشكل فوري، فضلاً عن تعبئة بطاقات أطفالهم بشكلٍ سهل، وتحديد قواعد إنفاقهم، وتعيين المهام المنزلية لزيادة مدخولهم، وتحديد مسارات إنفاقهم، والحصول على إشعار فوري عند الإنفاق، إلى جانب قدرتهم على التحكم بحظر البطاقات، أو إلغاء حظرها في أي وقت.

ويرى وينج وتوورد، أن مبادرة إدفوندو، جاءت في الوقت المناسب، خاصةً مع وجود 1.4 مليون طفل أصغر من 14 سنة في الإمارات، والذين يمثّلون أسرع شريحة ناشئة في المجتمع. ويشير وينج، بناءً على البحث الأخير الذي أجرته إدفوندو، إلى أن العديد من اليافعين في الإمارات، ينفقون أكثر من 100 دولار شهرياً، وبعضهم ينفق أضعاف هذا الرقم.

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