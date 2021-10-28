اجتماع خليجي يناقش دعم شركات إعادة التأمين

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقش ممثلون عن اللجنة الفنية لإعادة التأمين في جمعية الإمارات للتأمين واللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي، في اجتماع افتراضي مشترك، موضوعات تتعلق باتفاقيات إعادة التأمين لشركات التأمين الإماراتية والخليجية للعام المقبل 2022م، وموضوعات أخرى، منها موقف شركات إعادة التأمين العربية، وأهمية دعم شركات الإعادة بدول المنطقة، بالإضافة إلى أهمية تبادل الأعمال بين شركات التأمين المباشر، وكذلك أوضاع تأمينات السيارات.

متغيرات

وقال بسام جلميران رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي ورئيس لجنة إعادة التأمين في جمعية الإمارات للتأمين في تصريحات صحافية: تطرق الاجتماع الذي شارك في أعماله ممثلون عن أسواق التأمين الخليجية إضافة إلى ياسر البحارنة الرئيس التنفيذي لشركة ترست لإعادة التأمين تطرق إلى المتغيرات التي يشهدها قطاع التأمين وتوجهات شركات التأمين الإقليمية والعالمية لأسواق المنطقة، كما تم مناقشة المتغيرات المتوقعة من قبل شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية لموسم تجديدات عام 2022.

وأشار جلميران إلى أن المشاركين في الاجتماع أجمعوا على توقعات بأن تجديدات عقود إعادة التأمين لعام 2022 ستكون سلسة ولن تشهد متغيرات جوهرية، مدفوعة بنتائج الأسواق الخليجية التي لا تزال إيجابية وتشكل عامل جذب لشركات إعادة التأمين، خصوصاً وإن هذه الأسواق تشكل الأسواق الكبرى في المنطقة.

وأوضح جلميران أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى موضوع الأخطار الطبيعية التي بدأت تأخذ حيزاً من الاهتمام من قبل شركات التأمين وشركات الإعادة، لافتاً في هذا الخصوص إلى أنه رغم أن المنطقة ليست عرضة بشكل رئيسي للكوارث الطبيعية إلا أنه يتوجب على الشركات أخذ هذا العامل في الحسبان والأخذ بعين الاعتبار تصميم برامج إعادة تأمين لهذا النوع من المخاطر.

وقال بسام جلميران: جرت مناقشة موضوع تأمينات السيارات لما يشكله من أهمية وحجم في محافظ شركات التأمين، لافتاً إلى أن الاجتماع تطرق في هذا الشأن إلى المستويات المتدنية للأسعار.

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