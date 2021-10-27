«إكسبو الشارقة» يبحث مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة تطوير العمل المشترك بمجالات المعارض والمؤتمرات

المصدر: الشارقة- البيان

بحث مركز «إكسبو الشارقة» مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة، سبل تطوير آفاق العمل المشترك في مجالات المعارض والمؤتمرات الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين الجانبين، بهدف المساهمة في تطوير التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة لـ«إكسبو الشارقة» لدعم الدول الأعضاء في تنظيم المعارض والفعاليات التجارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي، الذي انعقد في مركز «إكسبو الشارقة» بين سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، ولطيفة البوعبدلاوي مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال بدول الإقليمين العربي والإسلامي في المعارض، التي تقام في إمارة الشارقة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز علاقات الأعمال بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وأشار سيف المدفع إلى أهمية هذا اللقاء في تبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الإمكانات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، لتعزيز جهودهما على صعيد الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات في العالم العربي والإسلامي وتعزيز دوره ومساهمته في خدمة الشركات العربية، والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في العالمين العربي والإسلامي، وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً استعداد مركز «إكسبو الشارقة» لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات العربية والإسلامية الراغبة بالمشاركة في الفعاليات التي ينظمها المركز، بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة.

وأوضح أن الإمارات من أهم الدول اندماجاً في التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في ظل ما يتمتع به اقتصاد الإمارات من مقومات رائدة وإمكانات كبيرة يجعل منه لاعباً مؤثراً ومساهماً رئيسياً في زيادة وتوسيع نطاق أنشطة التجارة والاستثمار عبر المنطقة، ولا سيما في ظل المكانة الرائدة، التي تحتلها الدولة على خريطة صناعة المعارض العالمية، وإمكاناتها الرائدة في تنظيم واستضافة العديد من المعارض والمنتديات الإقليمية.

وأكدت لطيفة البوعبدلاوي من جانبها أهمية التعاون والشراكة مع مركز «إكسبو الشارقة»، والذي يعد من أهم الجهات الرائدة والمتخصصة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن هذا التعاون سيشكل إضافة نوعية لعمل المركز الإسلامي لتنمية التجارة، من خلال توفير الدعم للدول الأعضاء في تنظيم المعارض والفعاليات التجارية في إمارة الشارقة، الأمر الذي سيسهم في الترويج لمنتجات وخدمات الدول الإسلامية، بما فيها الدول العربية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتمهيد السبيل للنفاذ لمنتجاتها وخدماتها للأسواق الخارجية، فضلاً عن مساعدتها في ميدان التنشيط التجاري وجمع وترويج المعلومات التجارية.

والمركز الإسلامي لتنمية التجارة هو جهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي مكلف بتنمية التجارة والاستثمار بين 57 دولة أعضاء في المنظمة.

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