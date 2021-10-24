«الجمارك الخفية» و«أتمتة إجراءات التجارة الإلكترونية» أحدث المشاريع الرقمية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

استعرضت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خلال مشاركتها الفاعلة ضمن جناح حكومة أبوظبي في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 الذي اختتم أخيراً مشاريعها ومبادراتها الرقمية والمبتكرة والهادفة إلى تقديم خدمات جمركية ذكية تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزز حركة التجارة ونقل البضائع عبر المنافذ الجمركية للإمارة بما يعزز استدامة سلاسل الإمداد من خلال منظومة رقمية متكاملة.

وأطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتعاون مع منصة الخدمات الحكومية «تم» مبادرة «الجمارك الخفية» من خلال «لوحة التحكم الجمركية» الذكية لطلب وتتبع المعاملات الجمركية والتي تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وجهود حكومة إمارة أبوظبي لحوكمة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والانتقال الكامل نحو المستقبل الرقمي في خطوة لتعزيز فعالية الإجراءات وتقليل مدتها الزمنية وتعزيز حركة التجارة وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

وتسهم المبادرة في إنجاز الخدمات والمعاملات الجمركية رقمياً من خلال منصة موحدة تفاعلية تعزز تجربة المتعاملين والتجار والمستثمرين والموردين على مستوى الإمارة حيث تمثل «لوحة التحكم الجمركية» منصة رقمية تفاعلية تتيح للمتعاملين من الوكلاء والشركات المعنيين بالتخليص الجمركي تتبع مراحل المعاملات والطلبات الجمركية رقمياً من مواقعهم دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين مع تقليل المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات.

تجارة إلكترونية

كما أطلقت «جمارك أبوظبي» بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية مشروع «أتمتة إجراءات سياسة التجارة الإلكترونية» من خلال منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، والذي من المقرر إنجازه قبل نهاية العام الجاري.

ويسهم مشروع أتمتة إجراءات سياسة التجارة الإلكترونية في تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تحسين إجراءات حركة التجارة للشحنات ومواكبة متطلبات التوجه المتزايد نحو التجارة الإلكترونية بما يسهم في زيادة حجم الأعمال من خلال نظام رقمي متطور قادر على الربط بين جميع الأنظمة الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية.

مشاريع استراتيجية

استعرضت «جمارك أبوظبي» ضمن منصتها التفاعلية بجناح حكومة أبوظبي خمسة مشاريع رقمية استراتيجية والمتمثلة في «مشروع التدريب عبر تقنية الهولوجرام ومشروع التدريب لخدمة العملاء عبر الواقع الافتراضي المعزز إضافة إلى مشروع التفتيش عن بُعد الذي من شأنه أن يوفر على التجار والمخلصين الوقت والجهد دون الحاجة إلى التواجد في مواقع التفتيش إضافة إلى استعراض خطة التحول الاستراتيجي للإدارة العامة لجمارك أبوظبي» والتي حظيت جميعها باهتمام الزوار والمهتمين من كبار الشخصيات وممثلي كبرى شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات من حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز