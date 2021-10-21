الإمارات تقود التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية إقليمياً

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، خلال كلمتها الرئيسية ضمن فعاليات اليوم الثالث من «فينتك سيرج» المكانة المتميّزة التي وصلت إليها الإمارات في ترسيخ منظومة الأعمال الحاضنة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والشركات التقنية الجديدة في قطاع الخدمات المالية.

وخلال كلمتها في الفعالية المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 20 أكتوبر، سلّطت المزروعي الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه برنامج فينتك هايف، باعتباره أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

دور ريادي

وقالت رجاء المزروعي: «شهدنا في قطاع الخدمات المالية تغيرات جذرية على المستوى الإقليمي، حيث تولّت دولة الإمارات دوراً ريادياً في دفع عجلة هذا التغيير. كما شهدنا ترخيص وإطلاق مصرف الإمارات المركزي لثلاثة بنوك رقمية، ولا يسعنا الانتظار حتى تصل هذه البنوك إلى الأسواق وترفع مستوى التنافسية. حيث سيتعين على المؤسسات المالية في هذه المرحلة أن تتحدى نفسها داخلياً أو تغير من نموذج عملها أو تبحث عن فرص تتيح لها التركيز على منتجات أساسية وتمكين الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية من الوصول إلى جميع التقنيات والابتكارات التي توفرها».

تجارب سلسة

تتصدر التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي قائمة المواضيع الأكثر أهمية في الوقت الحالي. ويؤكّد كونال شويترام من شركة «سترايب» الرائدة عالمياً في التكنولوجيا على الإمكانات التي يوفرها استخدام الأدوات والخدمات المالية للعملاء والعلامات التجارية على حدٍ سواء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز