استكشاف آفاق جديدة بعالم المسح الرقمي ثلاثي الأبعاد في قمة مستقبل البلوك تشين

المصدر: دبي- البيان

تسلّط النسخة الرابعة من قمة مستقبل البلوك تشين، الضوء على الآفاق الواسعة لعالم المسح الرقمي ثلاثي الأبعاد، وما يتيحه من فرص بناء شبكات افتراضية، تربط بين العالم الفيزيائي ثلاثي الأبعاد.

ونظيره الرقمي في الوقت الفعلي، وذلك عبر تمكين إدخال هذه الصور ضمن التطبيقات الرقمية. وخلال مشاركتها في القمة المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي، كشفت شركة «ميتاهيرو»، للمرة الأولى عالمياً، عن النسخة الثالثة من «ميتاسكانر»، منصة المسح الرقمي ثلاثي الأبعاد الأحدث عالمياً، والتي توظّف تقنياتٍ متقدّمة، تبشّر بمستقبلٍ واعد لتقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد.

وعملت «ميتاهيرو» على تطوير التقنية المتطوّرة للمنصة، بالشراكة مع «وولف استوديو»، حيث تتيح إمكانية المسح الرقمي ثلاثي الأبعاد، لأي شخصٍ أو مجسّم فيزيائي، وتوظيف هذه الصور في العالم الرقمي، بما في ذلك إنشاء الشخصيات الواقعية للألعاب الرقمية، وذلك بالاعتماد على برمجيات «هيرو» المتطوّرة، وحجرات المسح ثلاثي الأبعاد المصممة خصيصاً للمنصة.

وقال روبرت جرين، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتاهيرو»: تجسّد منصة «ميتاسكانر»، لمحةً عن المستقبل الذي ينتظرنا، والإمكانات التي يمكننا تحقيقها، خاصةً من ناحية التجسيد ثلاثي الأبعاد في العالم الرقمي، والتي ستكون أضخم تقنيةٍ شهدها الإنسان على الإطلاق. ومن خلال توظيف أحدث إمكانات المسح الرقمي ثلاثي الأبعاد، نفتتح آفاقاً أوسع، أمام الفئات التي لا تهتم بتداول العملات الرقمية، وخاصةً صنّاع محتوى الألعاب الرقمية، ومحتوى مواقع التواصل الاجتماعي. كما أعلنت «ميتاهيرو»، عن خططها لنشر 24 حجرة للمسح ثلاثي الأبعاد، في 24 موقعٍ حول العالم، لتمكّن أوسع شريحةٍ من المستخدمين، من الوصول بسهولة لهذه التقنية الثورية.

وتتواصل قمة مستقبل البلوك تشين، التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي، حتى الغد. وتجمع الفعاليات، أبرز الأسماء والجهات العالمية الفاعلة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاتصال من الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والبلوك تشين، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا المالية، والتسويق المتكامل.

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