غاليريا المارية تستضيف فعاليات متنوعة حتى 6 نوفمبر

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن الغاليريا، وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية على جزيرة المارية في أبوظبي، عن استضافة فعالية Walk into the Home of Style، التي ستتيح للزوار استكشاف أحدث توجهات الأناقة والتصاميم العصرية، لموسم الخريف والشتاء 2021، وذلك خلال الفترة من 6 أكتوبر، لغاية 6 نوفمبر 2021.

وسيتيح الغاليريا، بهذه المناسبة، للمتسوقين، الفرصة للفوز بواحدة من ثماني تجارب مختلفة، بقيمة إجمالية تبلغ 25 ألف درهم، للتألق بأجمل أزياء الموسم، أو تجديد مفروشات وديكورات المنازل، وغير ذلك الكثير. وسيتم الإعلان عن فائزين أسبوعياً، لغاية 6 نوفمبر، للمشاركة في المسابقة، يتعين على الزوار: إنفاق 300 درهم أو أكثر لدى أي من متاجر الغاليريا، ومسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، للتسجيل، وتحميل إيصالات المشتريات.

كما سيدخل المتسوقون تلقائياً للمشاركة في السحب الكبير، للفوز بقسائم هدايا، تقدمها العديد من المتاجر المشاركة من مختلف الفئات، بما في ذلك المستلزمات المنزلية، والأزياء والأناقة، والجمال، وتجارب الطعام، بالإضافة إلى جلسات خاصة داخل المتاجر، حول أسرار الماكياج والأناقة، واستشارات التصميم الداخلي وديكورات المنازل.

وأعلن الغاليريا أيضاً، عن شراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات، لتنظيم حملة تبرع خيرية، تمكن الزوار من التبرع بكل ما تجود به أنفسهم، والمساهمة في مساعدة المحتاجين هذا الموسم، حيث حرص المركز على وضع صناديق خاصة للتبرع، بجانب متجر ويتروس في الطابق الثاني، لتشجيع كافة المتسوقين على ترسيخ قيم العطاء والتبرّع بما تجود به أنفسهم، لمساعدة المحتاجين من مختلف أنحاء المنطقة.

