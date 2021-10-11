شراكة بين «إمارات» و«ماغناتي» لتزويد عملائها بحلول دفع سلسة وآمنة

المصدر: أبوظبي- البيان

عقدت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، المتخصصة في قطاع الطاقة، والتي تمتلك شبكة واسعة من محطات الخدمة ومستودعات الوقود في دبي والمناطق الشمالية شراكة مع «ماغناتي»، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، لتزويد العملاء بخدمة دفع سلسة وآمنة.

وستتيح هذه الشراكة لعملاء «إمارات» استخدام البطاقات لسداد مدفوعات الخدمات المختلفة؛ كالتزود بالوقود، تبديل الزيت، التسوق من متاجر المحطات، وتسجيل المركبات في مراكز خدمة «شامل»، إلى جانب إمكانية تعبئة رصيد الدفع المسبق للاستخدام عبر الإنترنت، لتوفر بذلك منصة «ماغناتي» المتكاملة تجربة دفع سهلة وسريعة لعملاء «إمارات».

وتم نشر المنصة على أجهزة الدفع الخاصة بمحطات الوقود والمتوافقة مع معيار ATEX لمتطلبات السلامة الصارمة للتعامل مع الوقود، والتي تم توفيرها وفق أعلى معايير السلامة الدولية.

وقال المهندس علي خليفة الشامسي، مدير عام «إمارات»: تلتزم المؤسسة بتوفير أحدث حلول وتقنيات الدفع السلسة والآمنة لعملائنا في محطات الخدمة التابعة لنا، خصوصاً أن ثمة العديد من الدروس التي تعلمناها خلال جائحة «كوفيد 19»، لعلّ أبرزها أهمية تسريع عمليات الأتمتة في جميع المجالات، ونتطلع في «إمارات» لأن نكون المؤسسة الرائدة في تقديم خدمات تمتاز بالسهولة والأمان، عند التزود بالوقود أو التسوق في متاجرنا المتنوعة على حد سواء.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغناتي»: تؤكد شراكتنا مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول جدية التزامنا تجاه العملاء من الأفراد والتجار، وسيسهم نشر حلول الدفع السلسلة والآمنة من «ماغناتي»، عبر شبكة «إمارات» الواسعة في تحقيق كفاءة أكبر في عمليات الدفع الخاصة بعملاء المؤسسة، ونحن نفخر بهذا التعاون الذي يمثل خطوة جديدة نحو تحويل المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتركز شركة «ماغناتي» على مجالات الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الإصدار والاستحواذ، وتوفر لعملائها من الهيئات الحكومية والمؤسسات والتجار منصة مدفوعات ذكية تستفيد من البيانات بهدف تعزيز الإيرادات، وتستخدم الجيل الجديد من التقنيات المتطورة لإثراء أعمالهم وتعزيز كفاءتها، وتسهم أيضاً في تعزيز مكانة مجموعة بنك أبوظبي الأول في قطاع المدفوعات، الذي يشهد نمواً وتطوراً سريعاً، كما تسهم في تسريع استراتيجية المجموعة الخاصة بالتحول الرقمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز