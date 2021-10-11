بنك دبي الإسلامي يحتفي بإعداد جيل جديد من قادة القطاع المصرفي

المصدر: البيان

قطع بنك دبي الإسلامي، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوات كبيرة في إطار دعم أجندة التوطين، حيث لعب دورًا مهمًا في التغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة في هذا السياق. وأدى التزام البنك بتوظيف أفضل المواهب وإعدادها والاحتفاظ بها إلى تعزيز مكانته "كـجهة العمل المفضلة"، مما ساهم في بناء بيئة عمل متنوعة وشاملة، توفر آفاقًا للتقدم والازدهار لجميع الموظفين.

ولا ينصب تركيز بنك دبي الإسلامي فقط على العدد في توظيف المواطنين الإماراتيين، بل يشمل ذلك التأكد من تزويدهم بفرص للعمل في وظائف متخصصة ذات هيكلية منظمة، وتوفير أفضل برامج واساليب التدريب خلال العمل، من أجل إعداد قادة مستقبل مؤهلين ممن يتمتعون بالمهارة والكفاءة لتقلد المناصب القيادية. ويفخر البنك بأن معدل التوطين فيه قد وصل إلى 45٪، أي ما يقرب من نصف إجمالي موظفيه، كما حقق البنك معدل توطين بنسبة 100٪ على مستوى مدراء الفروع، محافظًا على أفضل مستويات التوطين وفق ما تنص عليه متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وانطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة للدولة بضرورة تمكين المرأة الإماراتية في جميع القطاعات، تتقلد نحو 550 امرأة إماراتية مناصب متنوعة في بنك دبي الإسلامي. وعلاوة على ذلك، يعد بنك دبي الإسلامي من أهم الجهات الداعمة لتمكين المرأة، ويعكس ذلك تعيين السيدة رفيعة العبار، نائب الرئيس ومدير إدارة المواهب الوظيفية والتطوير في بنك دبي الإسلامي، بمنصب رئيس لجنة تمكين المرأة في القطاع المصرفي في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وفي معرض حديثه عن استراتيجية التوطين الخاصة بالبنك، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "لطالما كان التوطين عنصرًا رئيسيًا في فلسفة واستراتجية بنك دبي الإسلامي، ونعتقد بأنه سيكون المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل. هدفنا، في بنك دبي الإسلامي، تنشئة ورعاية الجيل القادم من قادة قطاع الخدمات المالية، ونواصل التزامنا برؤية دولة الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين" لتعزيز التوطين في القطاع الخاص. وتقوم استراتيجيتنا في البنك على استقطاب وتدريب المواهب المحلية والحرص على الحفاظ عليهم وتقديم الحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد. ونحن فخورون بإنجازنا هذا، وخاصة في مجال تعزيز مكانة المرأة الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال المساهمة في الترويج لدولة الإمارات كواحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال تمكين المرأة".

وأضاف الدكتور شلوان: "نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه ينبغي تقديم المشورة للشباب الإماراتيين لتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الخاص، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية، والذي يمكن أن يوفر لهم مهنة جذابة وحيوية، مليئة بفرص النمو والتعلم. كما يسرنا أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة تواصل سنّ تشريعات تقدمية وإطلاق مبادرات تساعد القوى العاملة المحلية على تأمين وظائف في سوق العمل، وبناء رأس المال البشري الحالي في الدولة. ومن هذا المنطلق، فإننا ملتزمون قدماً بأن نظل في طليعة الجهود من أجل تمكين المواهب المحلية لتحقيق إمكاناتها الكاملة".

هذا وشهد البنك تحولاً كبيرًا من النهج الكمي التقليدي لتوظيف المواطنين، ليتبع نهجاً استراتيجياً نوعيأ يركز على التطوير المستقبلي لموظفيه من مواطني الدولة للاضطلاع بالأدوار الرئيسية في البنك، والانتقال إلى مفهوم يقوم على رأس المال البشري أكثر من مفهوم الموارد البشرية. وقد أدى ذلك النهج إلى حصول العديد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على مناصب قيادية داخل البنك.

وكانت استراتيجية التوطين الناجحة لبنك دبي الإسلامي، والتي تستند إلى إرث طويل الأمد من جهود دعم وتنمية الموظفين الإماراتيين، قد تأسست على سلسلة من برامج التدريب والتطوير المخصصة، منها:

المناصب الحيوية: يعتمد هذا البرنامج على رحلة تطوير مخصصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل على تقييم قدرات الفرد من أجل تحديد أي ثغرات قد توجد في قدراته السلوكية والفنية. وتتيح نتائج هذا التقييم للأفراد بناء مسيرة تطوير تستهدف إعدادهم لشغل مناصب مهمة في المستقبل.

برنامج الموظفين أصحاب الكفاءات العالية: وهو برنامج تطوير منظم لموظفي البنك الذين يتمتعون بكفاءات ومواهب متميزة. وينطلق البرنامج في رحلة تنموية لمجموعة من الموظفين الملتزمين تمتد على مدار عام كامل، وتتضمن فعاليات تعليمية وحلول تدريب مختلطة تزيد من كفاءة المشاركين.

برنامج التطوير القيادي: هو برنامج قيادي مخصص لصقل المهارات الفريدة للقادة من موظفي بنك دبي الإسلامي، ويحدد أفضل الممارسات والفجوات في المهارات الداخلية من أجل إعداد قادة قادرين على قيادة البنك في عالم يتسم بالتقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض.

المحادثات التحفيزية الملهمة: وهي من المبادرات الرئيسية التي أطلقها بنك دبي الإسلامي هذا العام كجزء من أجندته الخاصة بالتوطين، ولإلهام المواطنين الإماراتيين وإشراكهم بطريقة تحفزهم على التفكير بشكل أكثر وضوحًا، وتساعدهم على رؤية الفرص المتاحة، وتساهم في دعم مسيرتهم المهنية.

برنامج إماراتي: وهو برنامج مخصص للخريجين الإماراتيين الجدد، بهدف إعدادهم للعمل في القطاع المصرفي من خلال تطويرهم سلوكيًا وفنيًا.

برنامج ريادة: وهو عبارة عن رحلة تعليمية مخصصة لكبار القادة الإماراتيين من موظفي البنك، ويتكون من ثلاثة مستويات مختلفة، تتضمن دورات ومواضيع تعليمية جديدة تمكن هؤلاء القادة من التركيز عليها وسد الفجوات القائمة وتطوير المهارات الموجودة. وتستمر هذه الرحلة التعليمية على مدار ثلاثة أشهر، وتجمع قادة من مختلف الإدارات للعمل معًا وتعزيز مهاراتهم والعمل معاً على تطوير مشروع مبتكر ذو قيمة إضافية للبنك وإداراته المختلفة.

برنامج قيادة: دورة تعليمية منظمة لقادة البنك المستقبليين من المواطنين الإماراتيين، تركز على تنمية مهاراتهم القيادية وإعدادهم لتولي مناصب أكثر تحديًا داخل البنك. وتتكون هذه الرحلة التعليمية من أربعة مستويات، يتضمن كلٌّ منها تدخلات تعليمية مختلفة تنتقل بالمشاركين إلى المستوى التالي من مهارات القيادة.

برنامج تطوير: يركز على الشباب الخريجين الإماراتيين الطموحين. وقد تم تصميم البرنامج ليتضمن المهارات والكفاءات الأساسية المطلوبة لتعزيز سرعة تطور المشاركين. ويغطي كل مستوى في البرنامج نقاطًا مهمة في رحلة تطوير المشاركين، بما يتيح لهم إضافة قيمة أكبر إلى منصبهم، ويساهم في نمو البنك.

ويضاف برنامج التدريب الصيفي "اكتسب" للشباب الإماراتي إلى مبادرات البنك، والذي ساهم في تأمين وظائف لمئات من الشباب الإماراتيين. ولا يزال هذا البرنامج يمثل جزءًا أساسيًا من جهود المسؤولية الاجتماعية الشاملة لبنك دبي الإسلامي.

ولم تمر جهود بنك دبي الإسلامي في مجال التوطين مرور الكرام، إذ حصد البنك العديد من الجوائز في مجال تنمية الموارد البشرية ونال أعلى درجات التقدير على جهوده المستمرة في رعاية الشباب الإماراتي. وفي الآونة الأخيرة، تم تكريم البنك من قبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لأدائه المتميز ومساهمته القيّمة في مبادرات التوطين التي يطلقها المعهد.

كما تم تكريم إنجازات بنك دبي الإسلامي مؤخرًا في قمة الشرق الأوسط للابتكار المصرفي بحصوله على جائزة "التميز في تمكين المرأة". وقد حصل البنك على هذه الجائزة تقديراً لجهوده في تعزيز بيئة عمل متنوعة تقدم الدعم المتكامل للمرأة وتركز بشكل حقيقي على تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مستويات الأعمال.

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