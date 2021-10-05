أڤيڤا: 85% من الشركات الصناعية تخطط لزيادة استثماراتها بالتحول الرقمي والاستدامة

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة أڤيڤا، المتخصصة في مجال البرمجيات والصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، أن 85% من الشركات تخطط لزيادة استثماراتها في التحول الرقمي خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف مواجهة التغير المناخي وتبني الأتمتة والاستفادة من مزايا الأداء التي تحققها التقنيات المتقدمة. وجاءت هذه النتائج المستمدة من استطلاع عهدت به أڤيڤا إلى شركة مختصة، وركّز على أولويات الابتكار لدى كبار القادة والمدراء في القطاع.

وشمل استطلاع أڤيڤا أكثر من 850 خبيرًا في التحول الرقمي عبر قطاعات متنوعة منها التصنيع والأعمال الزراعية والأغذية والمشروبات والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والمعالجة الكيميائية. وتمثل الهدف من الاستطلاع في فهم الفرص والضغوطات في القطاع، والابتكارات المختلفة التي تدفع مختلف الصناعات تبني التشغيل الرقمي واستخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الصناعية والمرئيات البشرية لتحقيق أداء غير مسبوق.

وقال رافي جوبيناث، المدير الأول للاستراتيجية والبنية السحابية لدى أڤيڤا: يستفيد القادة في القطاع الصناعي من إمكانات التحليل المتقدمة والابتكارات الرقمية لإعادة التفكير بكيفية التصميم والهندسة والتشغيل. ومن خلال جمع البيانات الدقيقة والمحدّثة مع حجم ونطاق البنية السحابية والتحليلات الذكية والذكاء الاصطناعي، يصبح بإمكان الفرق الصناعية التعاون بشكل أفضل والعمل بمرونة وتعزيز الإنجاز، ما يساهم في تحوّل طريقة حياتنا وعملنا.

وترى 9 من كل 10 شركات صناعية أن الدمج بين التقنيات المتطورة، كإنترنت الأشياء الصناعية والذكاء الاصطناعي والبنية السحابية، مع مرئيات فريق العمل يمثل أساسًا لتحسين الأداء في عالم ما بعد الجائحة. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعتبران تقنيات ضرورية لمواكبة المنافسين.

وأدت الجائحة إلى ازدياد التركيز على الحاجة إلى العمل الفوري من أجل المناخ، وتقول معظم المؤسسات الصناعية (90%) إن هذا أحد المجالات الرئيسية للعمل بالنسبة لها، فيما تلتزم تسع من كل عشر مؤسسات (89%) بالوصول إلى صافي انبعاثات صفريّ للكربون في أعمالها، والتعامل مع التغير المناخي خلال خمس سنوات. وقد أصبح التركيز على الاستدامة في الواقع مطلبًا أساسيًا لتحقيق النجاح في الصناعة، وفقًا لقادة القطاع.

وتقول 85 % من الشركات إن الطلب المرتبط بالاستدامة يدعم الابتكارات عبر سلسلة القيمة، وتخطط تلك الشركات لزيادة تواجدها وتعزيز الأداء في المقاييس المرتبطة بالاستدامة نتيجة لذلك. وتقود ألمانيا والنمسا وسويسرا السباق العالمي في مجال ابتكارات الأعمال المتعلقة بالبيئة، حيث ترى 47% من الشركات في تلك الدول الأمر كمحور تركيز هام، مقارنة مع 41% من الشركات حول العالم.

وتركّز حوالي 80 % من الشركات الصناعية على الالتزام بمتطلبات الأنظمة البيئية أو التفوق عليها، فيما تقول 83% منها إنها ستمنح الأولوية للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما أعربت 83% من الشركات عن أهمية دعم الاقتصاد التدويري وإعادة التدوير ضمن سلسلة القيمة.

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