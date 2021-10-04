«الإيبور» يتراجع بجميع آجاله عدا 6 أشهر

المصدر:
  • أبوظبي- البيان
التاريخ:

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور»، تراجعاً بجميع أجالها، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وأيضاً خلال سبتمبر الماضي وحده، وذلك عدا أسعار الفائدة لأجل 6 شهور، والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، وذلك وفقاً لأحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور2.86 %، من 0.49084 % في نهاية ديسمبر 2020، إلى 0.50492 % في نهاية سبتمبر الماضي، بينما انخفضت أسعار الفائدة طويلة الأمد لأجل سنة، بنسبة 33.6 %، من 0.65382%، إلى 0.43401 %.

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