ألفاريز آند مارسال: الجائحة تسرع التحول الإلكتروني للمستهلكين رغم ميل التجار نحو المتاجر الفعلية

المصدر: دبي – البيان

أشار تقرير جديد بعنوان «توجهات البيع بالتجزئة: التكلفة الحقيقية للإنترنت» أعدته شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، بالشراكة مع مؤسسة «Retail Economics» الاستشارية البريطانية، إلى أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في تسريع التحول الإلكتروني لدى المستهلكين رغم ميل تجار التجزئة نحو المتاجر الفعلية.

ومع ذلك، لم تظهر تأثيرات الجائحة بشكل متساوٍ في جميع فئات البيع بالتجزئة، إذ تكون بعض الشركات عرضة للضغوط على هوامش الربح أكثر من غيرها. وحدد البحث فئات الأزياء والأدوات المنزلية والإلكترونيات التي ستشهد تغييراً دائماً في سلوك المستهلكين، إذ يأتي ذلك بسبب زيادة الإقبال عليها عبر الإنترنت منذ بداية الوباء. في المقابل، من المرجح أن تعود فئات مثل الأثاث والمجوهرات التي لم تلاقِ إقبالاً عبر الإنترنت، إلى خيار التسوق الفعلي ما قبل الجائحة، على الرغم من بعض التحول في الإنفاق.

وقال سابيمير سابيف، العضو المنتدب للاستراتيجيات وتحسين الأداء لدى ألفاريز آند مارسال في دبي: تعكس التوجهات الجديدة في قطاع البيع بالتجزئة عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التغيرات الملحوظة في السوق الأوروبية. نظرًا للتحول الأخير في سلوك المستهلك وعادات الإنفاق، يركز تجار التجزئة على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت واستخدام منصات التجارة الإلكترونية لجعل منتجاتهم وخدماتهم متاحة بشكل أسهل.

ووفقاً للتحليل الأخير الذي أجرته غرفة تجارة دبي، تظل دولة الإمارات عموما وإمارة دبي تحديداً مركزاً لنمو التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأصبحت التجارة الإلكترونية سائدة بشكل كبير خلال فترة تفشي فيروس كوفيد-19، وقد بذل العديد من تجار التجزئة الكثير من الجهد في بناء متاجرهم على الإنترنت وتحسينها والترويج لها. وكما لاحظنا على نطاق واسع، قامت شركة ماجد الفطيم بوضع بعض المنتجات من قبل تجار التجزئة المنزليين في متاجر كارفور للتسوق. وبالمثل، دعمت المراكز التجارية التابعة لـ«إعمار» أيضاً مستأجريها في مراكز التسوق في دبي على تطبيقي نمشي ونون.

وفقًا لتحليل حديث أعدته غرفة تجارة دبي، بلغت قيمة قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات 3.9 مليارات دولار في عام 2020، مما يعكس زيادة بنسبة 53% على أساس سنوي مدفوعة بالتحول الرقمي في ظل جائحة كوفيد-19.

بينما يحاول تجار التجزئة الحصول على حصة في السوق عبر الإنترنت، سيخضع العديد منهم لفترة انتقالية حيث تتعرض هوامش الربح لضغوط شديد. وعادةً ما يعمل تجار التجزئة عبر الإنترنت فقط بهوامش ربح أقل بكثير من نماذج الأعمال متعددة المنافذ، مع تحليل يظهر متوسط هوامش الربح قبل الضرائب لتجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا الذين يقيمون عند 1.4%، مقارنة بـ 5.4% من الإجمالي للقطاع. ستؤدي المزيد من المنافسة والاستخدام الأكبر للقنوات عبر الإنترنت في جميع أنحاء القطاع إلى تكثيف هذه التحديات حتماً، لا سيما في فئات مثل الأزياء حيث سيتم تخصيص نسبة أكبر من الإنفاق.

ومن المحتمل أن يؤدي حجم العوائد عبر الإنترنت إلى مزيد من تآكل الأرباح لتجار التجزئة. مع انخفاض زيارات المتاجر الفعلية، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من المرتجعات عبر الإنترنت إلى إنشاء قنوات لوجستية معقدة ومجزأة بشكل متزايد في الجهود المبذولة لتلبية توقعات العملاء للحصول على خدمة سريعة وفعالة. يصبح هذا السيناريو أكثر قلقاً نظراً لميل المستهلكين من الفئات العمرية الشابة لإرجاع وتبديل البضائع أكثر بمرتين من أولئك الأكبر سناً.

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