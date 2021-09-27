جمعية المدققين الداخليين يطلق «أكاديمية مسار التدقيق» لتعزيز القطاع

المصدر: دبي – البيان

تشهد دبي إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «أكاديمية مسار التدقيق» مطلع العام المقبل، بهدف رفع مهارات وتدريب المدققين الداخليين في الإمارات. ويمثل هذه البرنامج الأكاديمي الجديد إضافة نوعية في مجال تدريب مهنيي التدقيق الداخلي بالاعتماد على الخبرة والرؤى الثاقبة التي يتمتع بها خبير التدقيق الداخلي ريتشارد تشامبرز، الرئيس والرئيس التنفيذي السابق للمعهد العالمي للمدققين الداخليين الذي يعتبر الكيان العالمي للمدققين الداخليين ومقره الولايات المتحدة.

واختار ريتشارد تشامبرز دبي موقعاً لإطلاق مبادرته الجديدة (أكاديمية مسار التدقيق). وكان تشامبرز أطلق في 2021 بعد تقاعده من منصبه كرئيس ورئيس تنفيذي للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، خططاً لتطوير برنامج تدريبي يرتكز على الكتب التي قام بنشرها والتي حصلت على جوائز، وهي: «سرعة المخاطرة» و«المستشارون الموثوق بهم» و«وكلاء التغيير». وستقوم جمعية المدققين الداخليين بالإمارات بتنظيم حفل خاص لتوقيع الكتب الثلاثة خلال مؤتمر صحافي ستنظمه في دبي في 28 سبتمبر للكشف عن هذه المبادرة الجديدة وأهدافها.

وستقوم الجمعية بتوقيع اتفاقية مع تشامبرز حول إطلاق مبادرته (أكاديمية مسار التدقيق) بهدف تنفيذ دورات تدريبية تستهدف المدققين الداخليين في الإمارات. وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين : «تتبنى الجمعية التي تمثل 45 % من إجمالي المدققين الداخليين الذين يربو عددهم على 7.000 مدقق في المنطقة، مبادرة رائدة لجهة رفع مهارات المدققين الداخليين في الدولة، وذلك من خلال توفير تدريب رفيع المستوى يرتكز على خبرات ورؤى ريتشارد تشامبرز».

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