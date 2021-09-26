«أمانات» تتطلع لزيادة استثماراتها إلى 3.5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة، المُدرجة والمتخصصة في الرعاية الصحية والتعليم بالمنطقة، إن محفظة الشركة الاستثمارية، تقدر حالياً بنحو 2.5 مليار، مع قدرة الشركة على زيادتها إلى ما بين 3 و3.5 مليارات درهم.

وأضاف حمادة، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن الشركة تمتلك سيولة نقدية، وعوائد تخارج يفوق مجموعها 400 مليون درهم، مع قدرتها على اقتراض ما يقارب المليار درهم، موضحاً أن هذه الأموال سيعاد استثمارها في الفترة القادمة، في الشركات ذات العوائد الأعلى في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

مشاريع استحواذ

وذكر أن «أمانات» في وضع مالي جيد، حيث تدرس مشاريع استحواذ في قطاعي الصحة والتعليم في كل من السعودية والإمارات ومصر، مع تطلعها للتوسع جغرافياً في باقي المنطقة، بالإضافة إلى دراسة التخارج من حصص أقلية، مشيراً إلى أن 90 إلى 95 % من استثمارات الشركة، سيتركز على المستشفيات والمدارس والجامعات، فيما سيتم تخصيص جزء من هذه الاستثمارات لرأس المال المخاطر في تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وقال: إن الشركة وضعت خطة استراتيجية جديدة، تركز على الاستثمار في شركات جديدة، والاستحواذات الجديدة، ومن بينها أحدث الاستثمارات بقطاع الرعاية الصحية، المتمثل في مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل، كما تركز الخطة أيضاً على التخارج من حصص الأقلية في الشركات التي لن نستطيع أن نستحوذ فيها على حصص أغلبية، مثل صفقة تخارجنا من حصتنا بشركة تعليم القابضة، والتي حققنا منها أرباحاً بقيمة 160 مليون درهم.

وأشار إلى أن خطط الاستثمار القادمة للشركة، ستركز أيضاً على منصات استثمارية، تشمل التوسع في التعليم العالي، بالإضافة إلى دراسة بعض المشاريع للاستحواذ على منصات للتعليم الابتدائي والثانوي، موضحاً أن جامعة ميدلسكس دبي، وشركة جامعة أبوظبي القابضة، تمثل منصة التعليم العالي الخاصة بأمانات، حيث نرى إمكانية توسيع نماذج مماثلة، لتلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي الخاص، وتحديداً في السعودية ومصر.

نمو تصاعدي

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة، الأداء المالي الجيد في النصف الأول من العام الجاري، إلى النتائج القوية التي حققتها محفظة استثمارات «أمانات»، بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم، والتي واصلت مسار النموٍ التصاعدي، حتى نجحت في التعافي من مستويات التراجع التي شهدتها خلال النصف الأول من العام السابق، بسبب تداعيات الجائحة، مشيراً إلى أن النتائج تعكس التحسن الملحوظ في إدارة هيكل التكاليف والكفاءة التشغيلية، مع انخفاض إجمالي المصروفات، بمعدل سنوي 26.8 %.

ولفت إلى أن استثمارات الشركة التابعة بقطاع الرعاية الصحية، شهدت تعافياً قوياً وازدياداً ملحوظًا في أعداد المرضى التي تقوم بخدمتها، إلى جانب نجاحها في جني ثمار المبادرات التي طبقتها الإدارة خلال العام السابق، بهدف ترشيد التكاليف، كما شهدت الاستثمارات التابعة بقطاع التعليم، استمرار وتيرة نمو قيد الطلاب بالمؤسسات التعليمية التابعة، علاوة على النجاح المشهود لجهود الارتقاء بالكفاءة التشغيلية، ما أثمر عن تحقيقها نتائج قوية.

عائد استثماري

وأكد مواصلة الشركة جهودها لتعظيم القيمة من جميع استثماراتها التابعة مستفيدة من الأسس المتينة لـ «أمانات»، ومضيها قدماً في دفع عجلة النمو والربحية، وتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين، يتجاوز المستويات المسجلة بالسوق، سواء من خلال فرص جديدة، تدعم بدورها نمو منصاتنا الاستثمارية بشكل أوسع، أو من خلال صفقات تخارج ناجحة، تتوافق مع استراتيجية نموذجنا الاستثماري.

وقال إن محفظة «أمانات» للرعاية الصحية، تشمل كلاً من المركز الطبي الدولي، وهو مستشفى متعدد التخصصات، يتسع لـ 300 سرير، ويتخذ من جدة في السعودية مقراً له، وشركة سكون العالمية القابضة، مقدم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة والحرجة في جدة، والمستشفى الملكي للنساء والأطفال في مملكة البحرين، إضافة إلى مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل، ويمتلك مرافق في أبوظبي والعين في الإمارات، والظهران في السعودية. بينما تشمل محفظة أمانات لقطاع التعليم، كلاً من شركة جامعة أبوظبي القابضة، وجامعة ميديلسكس دبي، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس، وشركة بيجين الأمريكية، المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، كما تمتلك الشركة أيضاً، الأصول العقارية لمدرسة «نورث لندن كوليجييت» في دبي.

استحواذ كامل

أعلنت شركة أمانات، مؤخراً عن إطلاق منصة البنية التحتية بالتزامن مع استحواذها الكامل على العقارات التابعة لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في أبوظبي («كامبريدج») بتكلفة استثمارية قيمتها 46 مليون درهم. وتمثل هذه الصفقة أول استثمار عقاري لأمانات في قطاع الرعاية الصحية. يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية أمانات الاستثمارية لخلق البنية التحتية والتي تدعم بدورها ركائز النمو لشركات محفظة أمانات الاستثمارية.

إن هذه الصفقة تزيد من التنوع في سبل توسع أمانات عبر قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وتهدف منصة البنية التحتية إلى تمكين شركات محفظة أمانات من النمو، بالإضافة إلى توفير استقرار طويل الأجل من ناحية الإيجار. في المقابل، توفر المنصة لأمانات فرصة لإنشاء محفظة واسعة ومتنوعة من الاستثمارات العقارية ذات العوائد المستقرة والمرنة.

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