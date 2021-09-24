«أڤيڤا» تطلق حلولاً موحّدة للتعلم عبر البنية السحابية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت أڤيڤا للبرمجيات والصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، إطلاق حلول التعلم الموحدة، ضمن منصة أڤيڤا السحابية المشتركة للتواصل، وهي منصة أڤيڤا كونكت.

ويأتي إطلاق الحلول استجابة للطلب المتزايد على الحلول التعليمية، التي تستهدف طواقم العمل الرقمية، حيث يتوقع أن تتألف قوى العمل بحلول 2030 في غالبيتها من الجيلين Y و Z، والذين يعرفون العالم بشكله الرقمي وتقنياته المتاحة على الأجهزة المحمولة.

وبالنسبة للأجيال الرقمية، فإن تقنيات مكان العمل عامل مهم لاختيار الوظيفة بالنسبة لهم، فيما يقول أكثر من 90% من الجيل Z – أي الأفراد المولودين بعد العام 1996- أن التقنية التي تستخدمها جهة العمل تؤثر على اختيارهم للوظيفة.

وقال هاربريت جولاتي، النائب الأول للرئيس للتخطيط والمحاكاة وتحسين الأعمال لدى أڤيڤا: تعدّ برامج التدريب الفعالة ذات أهمية بالغة للمساعدة في تجنب وقوع الحوادث الصناعية وضمان السلامة، وبخاصة عندما يكون فريق العمل غير متمرس أو غير معتاد على التقنيات الجديدة في المصنع.

وتدمج الحلول مجموعة من عناصر التطوير في منصة سحابية واحدة، ما يمكّن مديري التدريب من اختيار المحتوى التدريبي المناسب لكل فرد من الأيدي العاملة لديهم أينما كانوا، بالإضافة إلى تقديم التعليم التجريبي في بيئة آمنة بفضل تقنيات المحاكاة مع إمكانية تتبع كفاءة العاملين وتميزهم التشغيلي في الوقت ذاته.

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