شركة ناشئة بمدينة مصدر تطلق أول منتج لتخزين الطاقة الحرارية مصنوع بالكامل من مواد معاد تدويرها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «سيراميك ماتيريلز»، وهي شركة ناشئة تحظى بدعم «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» ومقرها مدينة مصدر، تطوير حل مبتكر نال براءة اختراع لتحويل النفايات الصناعية الصلبة إلى سيراميك قادر على تخزين طاقة حرارية مرتفعة، ليمثل حلاً يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري، ويساهم في الحد من النفايات وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وطورت شركة «سيراميك ماتيريلز» المنتج المبتكر «ريثينك سيراميك-فلورا» ضمن مقرها في مدينة مصدر، وهو عبارة عن مادة سيراميك تقنية لتخزين الطاقة الحرارية وقادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 1250 درجة مئوية.

ويتيح هذا الحل تخزين الطاقة الحرارية الناتجة عن نظم الطاقة الشمسية المركزة، أو النظم المخصصة للاستفادة من حرارة معالجة النفايات الصناعية، أو من الطاقة الكهربائية المولدة ضمن محطات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، أو حتى من الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجة الشبكة الرئيسية.

وقد تم تصنيع هذه المادة من مواد معاد تدويرها بالكامل ووفق عملية خالية من الانبعاثات الكربونية بنسبة 100%، لتمثل حلاً مستداماً وبتكلفة منخفضة جداً مقارنة بمواد تخزين الطاقة الحرارية التجارية المتوفرة في السوق.

وأكد عبد الله بالعلاء، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، أن تطوير شركة «سيراميك ماتيريلز» لهذا المنتج المبتكر ضمن مقرها في مدينة مصدر يرسخ ريادة المدينة في كونها مجمع البحث والتطوير المتخصص والمعتمد الوحيد في أبوظبي.

ونحن في مدينة مصدر نركز في جزء من عملنا على دعم جهود الشركات الناشئة من أمثال شركة «سيراميك ماتيريلز» وتمكينها من اختبار تقنيات جديدة واستكشاف الفرص وبناء شبكات العلاقات لمساعدتها على المساهمة بدور فاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة. وحلت «سيراميك ماتيريلز» في المرتبة الرابعة ضمن قائمة عالمية للشركات الناشئة المتخصصة في إعادة التدوير، وهي الشركة الوحيدة في العالم العربي التي شملتها القائمة، ونحن فخورون بتواجدها معنا ضمن مجتمع المدينة الحيوي.

وقال الدكتور نيكولا كالفيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيراميك ماتيريلز»: يمثل منتجنا «فلورا» حلاً مبتكراً يمكن أن يحدث نقلة نوعية في التطبيقات التي تتطلب درجات حرارة تفوق 600 درجة مئوية، خصوصاً وأنه لا تزال المشكلة تتمثل في التكلفة العالية لمادة السيراميك.

ومن المتوقع أن يحقق سوق منتجات تخزين الطاقة الحرارية نمواً متسارعاً خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث توفر هذه المنتجات حلاً للمشكلات المرتبطة بعدم الاستمرارية التي تتسم بها مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فإنه من الممكن أن يتضاعف حجم سوق تقنيات تخزين الطاقة الحرارية ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار في تطبيقات تخزين الطاقة الحرارية الخاصة بالتبريد وتوليد الطاقة إلى 28 مليار دولار، الأمر الذي يسهم في دعم تحقيق الأهداف طويلة الأمد الخاصة بالمناخ والاستدامة.

وأعلنت «سيراميك ماتيريلز» عن أول عميل تجاري لها، حيث تسلمت شركة «ستور أنرجي» 24 طناً من منتج «فلورا» في منصة ألميريا للطاقة الشمسية الواقعة جنوب إسبانيا من أجل البدء بمشروع تجريبي.

وسيتم من خلال هذا المشروع معالجة مادة «فلورا» حرارياً حتى 800 درجة مئوية. وتخطط «ستور أنرجي» للوصول إلى درجات حرارة أعلى في المستقبل، حيث يمكن أن تتحمل مادة «فلورا» درجات حرارة تزيد على 1000 درجة مئوية.

وتلقت «سيراميك ماتيريلز» دعماً من خلال «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، أول مركز لتسريع أعمال الشركات الناشئة في قطاع تقنيات الطاقة النظيفة بالمنطقة، وتم منح الشركة مبلغ 150 ألف دولار العام الماضي، بالإضافة إلى مزيتي التدريب والمشورة.

وبفضل هذا الدعم قامت «سيراميك ماتيريلز» بإنشاء أول مختبر على مستوى منطقة الخليج العربي مخصص لتقييم النفايات الصناعية الصلبة، ويقع في مجمع «تك بارك» بمدينة مصدر.

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