«مصدر» تدشن محطة «نور نافوي» في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار وإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، محطة «نور نافوي» للطاقة الشمسية في أوزبكستان، والتي تعد أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية يتم تمويله بنجاح في أوزبكستان.

وشهدت مراسم التدشين رفيعة المستوى حضور شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان؛ وساردور أومورزاكوف، نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي؛ وأليشر سلطانوف، وزير الطاقة الأوزبكي، وسعيد مطر القمزي، سفير دولة الإمارات لدى أوزبكستان، كما حضر مراسم التدشين التي أقيمت في موقع المشروع حشد من المسؤولين رفيعي المستوى من حكومة أوزبكستان وأعضاء من الإدارة في شركة «مصدر».

وقال رئيس جمهورية أوزبكستان: «تشمل خطتنا للأعوام الخمسة المقبلة زيادة معدل نمو اقتصادنا بمقدار 1.5 مرة، ورفع إجمالي الناتج المحلي إلى 100 مليار دولار.

كما سيتم إطلاق آلاف المشاريع الصناعية الجديدة، سواء متوسطة الحجم أو الكبيرة، وبالتالي سيرتفع حجم الطلب على الكهرباء إلى 100 مليار كيلوواط ساعي، بزيادة بمقدارها 30 مليار كيلوواط ساعي على حجم الطلب الحالي».

تغير المناخ

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات الدولية والتعاون ودعم الجهود العالمية في مجال الطاقة النظيفة والحد من تداعيات تغير المناخ، يسرنا تدشين هذا المشروع المهم في أوزبكستان والذي سيساهم في ضمان مستقبل أكثر استدامة.

إن هذا المشروع وغيره من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تقوم مصدر بتطويرها في مناطق متعددة بأوزبكستان، ستساهم في نمو القطاع الصناعي وخلق فرص عمل تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بما يعزز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأكد معاليه أهمية المشروع في ترسيخ مكانة أوزبكستان الرائدة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى منطقة آسيا الوسطى، معرباً عن الفخر بدعم هذا النوع من المشاريع التي تعكس التزام دولة الإمارات دعم العمل المناخي، وخاصة مع اقتراب الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

طاقة متجددة

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «يعكس هذا الإنجاز المتميز مدى متانة العلاقة التي تجمع بين جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات وتعاونهما المثمر في قطاع الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات العديدة الأخرى.

كما يمثل هذا المشروع الذي يقام على مستوى المرافق الخدمية خطوة مهمة تدعم تحقيق التحول في قطاع الطاقة بأوزبكستان، وإن دولة الإمارات ملتزمة دعم جهود أوزبكستان الرامية إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة».

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «نحن في مصدر فخورون بإنجاز المشروع البارز الذي يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في أوزبكستان، إذ ستساهم محطة نور نافوي للطاقة الشمسية بدور كبير في عملية التحول ضمن قطاع الطاقة الأوزبكي وتحقيق أهداف الدولة الخاصة بالتغير المناخي».

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