شركة «بيور سلمون» تؤسّس مقرها العالمي في أبوظبي لتعزيز قدرات تربية الأحياء المائية في الإمارات

المصدر: البيان

تستعد «بيور سلمون»، الشركة العالمية المتخصصة بتربية الأحياء المائية على الأرض، لإنشاء مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، والمساهمة في تعزيز منظومة التكنولوجيا الزراعية فيها. وقد دخلت «بيور سلمون» في شراكة مع «مكتب أبوظبي للاستثمار» للاستفادة من الحوافز المالية وغير المالية التي يوفرها المكتب لتوسيع جهودها الرامية لتحقيق الاستدامة الغذائية المحلية بالاستفادة من تقنياتها المبتكرة والمثبتة لاستزراع أسماك السلمون. وتعد هذه الشراكة جزءاً من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار والذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم، ويهدف لتقديم الدعم للشركات المتميزة والقائمة على الابتكار لتمكينها من تحقيق النجاح والازدهار العالمي طويل الأمد لأعمالها انطلاقاً من إمارة أبوظبي.

ويحرص «مكتب أبوظبي للاستثمار» على توفير كل الدعم الممكن لتطوير التقنيات الخاصة بتربية الأحياء المائية، وتعزيز جهود الابتكار للتغلب على تحديات الأمن الغذائي العالمي. وستنضم شركة «بيور سلمون» إلى عدد من الشركات الأخرى المتخصصة بالتكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك شركة «فريش تو هوم» التي عقدت شراكة مع «مكتب أبوظبي للاستثمار» في إطار برنامج الابتكار لتوفير خبراتها المتميزة في تربية الأحياء المائية، والمساهمة في تعزيز الاستدامة الغذائية انطلاقاً من إمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور، طارق بن هندي، مدير عام «مكتب أبوظبي للاستثمار»: "شهد قطاع التكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي نمواً كبيراً على مدار العام الماضي نتيجة التطورات التكنولوجية السريعة التي باتت تتيح اعتماد الممارسات الخاصة بالزراعة وتربية الأحياء المائية بشكل واسع في المناخات القاحلة والصحراوية. وستساهم التكنولوجيا الرائدة والمميزة لشركة بيور سلمون في توسيع قدرات تربية الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، كما ستساهم في خلق مركز هام لنشر الحلول الزراعية الجديدة والمبتكرة. إن مكتب أبوظبي للاستثمار يلتزم بتوفير كل الدعم للشركات التي تتماشى مع مهمتنا المتمثلة في دفع عجلة الابداع والابتكار على مستوى المنطقة والعالم".

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "يحتل قطاع الاستزراع المائي مكانة هامة على رأس أولويات التنمية بالنسبة لحكومة إمارة أبوظبي. وبالتماشي مع التزام الحكومة بهذا القطاع، عمدت هيئة البيئة - أبوظبي في العام 2019 إلى إطلاق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية في إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتي تهدف من خلال إحدى مبادراتها الرئيسية إلى تشجيع الاستثمار الاقتصادي في القطاع، وبالتالي تخفيف الضغط على مصايد الأسماك التي تعرضت للاستغلال المفرط في الدولة، علاوة على توفير فرص عمل هادفة للمواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية عبر توفير منتجات بحرية آمنة وصحية وعالية الجودة. وفي هذا الإطارـ يسعدنا للغاية أن نرحب بمشروع «بيور سالمون» في أبوظبي، ونتطلع قدماً إلى الاحتفاء بتأثيره الإيجابي والمستدام على قطاع استزراع الأحياء المائية في الإمارة".

ويشار إلى أن هيئة البيئة - أبوظبي تقود جهود تنمية الاستزراع وتنمية الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، إذ تسعى الهيئة إلى تطوير وتنمية صناعة تنافسية للأحياء المائية المحلية، وقادرة على المساهمة بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي باستخدام التقنيات المستدامة.

وتعتبر «بيور سلمون» شركة استثمار ضمن صناديق الأسهم الخاصة التي تديرها «شركة 8F لإدارة الأصول». وتستخدم الشركة تقنية إعادة تدوير الأحياء المائية لاستزراع أسماك السلمون الأطلسي بأسلوب مستدام وصحي وقابل للتتبع، وعلى مقربة من المستهلك النهائي، الأمر الذي يساهم في التقليل بشكل كبير من عمليات النقل، ويحدّ من البصمة الكربونية والتأثير السلبي على النظم البيئية للمحيطات، كما يحدّ بشكل كبير من استهلاك الموارد الطبيعية.

وسيعمل المقر الرئيسي للشركة في إمارة أبوظبي على إدارة مرافق الإنتاج العالمية الرئيسية للشركة في بولندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وستتمكن «بيور سلمون» من خلال شراكتها مع «مكتب أبوظبي للاستثمار» من توظيف نخبة من المواهب والكفاءات العالمية، إلى جانب توسيع عملياتها بالتزامن مع تطلعات الشركة لأن تصبح أكبر منتج عالمي مستدام لأسماك السلمون، بإنتاج مستهدف يبلغ 260,000 طن سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل شركة «بيور سلمون» على إرساء علاقات تعاون أكاديمية قائمة على القاعدة المعرفية الخاصة بأكاديمية بيور سلمون، بهدف مشاركة خبراتها ومعارفها في مجال تربية الأحياء المائية مع منظومة الأعمال والتكنولوجيا في إمارة أبوظبي.

ومن جانبه، قال ستيفان فروز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «شركة 8F لإدارة الأصول» وعضو مجلس إدارة شركة «بيور سلمون»: "نفخر بمساهمة مكتب أبوظبي للاستثمار كشريك استراتيجي في تطوير أعمال شركة بيور سلمون، حيث سيساهم إنشاء المقر العالمي للشركة في إمارة أبوظبي في تكوين فريق عمل محلي قادر على تطوير الحلول الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. وبدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، سوف يتقدم «بيور سلمون» نحو هدفه المتمثل في تزويد المنطقة بالبروتينات المغذية والصحية والمنتجة محلياً".

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