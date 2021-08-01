منح شركة إماراتية رخصة تدريب في تسيير «الدرون»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

منحت هيئة الطيران المدني، شركة ملاحة للطائرات المسيرة الإماراتية، الحق في تقديم دورات متخصصة في مجال تسيير الطائرات من دون طيار «الدرون»، كأول مؤسسة على مستوى الدولة تحصل على هذا التصريح، في خطوة تستهدف توفير التدريب المتخصص للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، للاستفادة مما توفره هذه الطائرات من مميزات لتنمية منظومة الخدمات الزراعية والصحية والسلامة العامة.

وقال مصبح المسماري، الرئيس التنفيذي لشركة «ملاحة» للطائرات المسيرة، تم تأسيس الشركة عام 2019، وهي شركة إماراتية، تدار من قبل كوادر إماراتية متخصصة، موضحاً في الوقت نفسه، أن الشركة نجحت في وقت قصير، في توسيع نطاق عملها، بإنشاء 4 مقار لها في كل من إمارة دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة.

وأشار إلى أن الشركة أضحت بعد حصولها على تصاريح الهيئة العامة للطيران المدنية، تتولى مهام تقديم الاستشارات والمساعدة للجهات الحكومية بالدولة، في إنشاء وحدة «درون»، فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات في الحصول الموافقات الفنية والأمنية من الجهات المختصة.

وتقدم الشركة حزمة متكاملة من الخدمات، موزعة على 4 فئات رئيسة، هي التدريب، وينقسم إلى نوعين، الأول أساسي، فيه يحصل المتدرب على شهادة قيادة، أسوة برخصة قيادة المركبات، والثاني متقدم، يستهدف تدريب منتسبيه على استخدام «طائرات الدرون» في المجال الزراعي و الصحي.

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