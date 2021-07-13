«بادري» تنظم 3 ورش توعية افتراضية

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم أكاديمية بادري للمعرفة وتطوير القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة (نماء) ثلاث ورش افتراضية خلال شهر يوليو الجاري تحت عنوان «ورشات توعوية عن الصحة النفسية» عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم»، بالتعاون مع «مايند مينا» المؤسسة الاجتماعية المتخصصة بتقديم حلول لعلاج المشكلات النفسية والبدنية باستخدام تقنيات عالية الجودة.

وتستهدف الورش طلاب الجامعات والخريجين الجامعيين الجدد وربات المنازل والموظفين ورواد الأعمال، وجاءت الورشة الأولى، التي أقيمت أخيراً تحت عنوان «تحقيق التوازن في الحياة باستخدام منهجية عجلة الحياة»، وقدمتها المدربة والمختصة النفسية الدكتورة هدى خريشي.

وعرّفت الورشة المشاركين ببعض الأساليب والطرق التي قد تساعدهم على معرفة أولوياتهم في الحياة وتنظيمها بشكل أفضل وتحقيق أهدافهم في بناء علاقات اجتماعية قوية، وذلك باستخدام منهجية عجلة الحياة، والتي تعد أداة قوية تساعد الأشخاص على التفكير في كل مجال من مجالات حياتهم لتقييم ما هو غير متوازن وتحديد المجالات التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام.

وستقدم الورشة الثانية، التي تنعقد الأربعاء مختصة التغذية ميرا تويني، بعنوان «العلاقة بين العادات الغذائية والصحة النفسية»، حيث سيتمكن المشاركون في الورشة من التعرف على تأثير الغذاء وسلوكيات الأكل على الصحة النفسية، وعلى المجموعات الغذائية التي تساهم بتحسين الحالة المزاجية وتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية، وكذلك المجموعات الغذائية التي تؤثر سلباً على الصحة النفسية وكيفية تجنبها، كما ستتناول الورشة طرق التخطيط لوجبات تساعد على تحسين الحالة المزاجية، والأساليب النفسية لتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

والورشة الثالثة، ستقدمها معالجة ثينا، فرح حمدان، في 28 يوليو الجاري بعنوان «اطلق العنان لقوة عقلك»، حيث سيتعلم خلالها المشاركون تصحيح المعتقدات العقلية الخاطئة وإعادة برمجة الأفكار السلبية، وإنشاء ممارسات صحية يومية وفعّالة باستخدام قوة العقل.

وقالت الدكتورة منى آل علي، مديرة أكاديمية بادري للمعرفة وتطوير القدرات: "تأتي ورش التوعية النفسية هذه ضمن سلسلة الجلسات الإلكترونية الحوارية والتعليمية والتدريبية التي تنظمها الأكاديمية للجمهور المحلي والعالمي على مدار العام حول تنمية العديد من المهارات الشخصية والإبداعية والتقنية اللازمة لتعزيز القدرة على تحقيق النجاح ومواجهة تحديات الحياة التي تفرضها الظروف الراهنة.

ودعت مختلف الفئات للمشاركة في هذه الورش لما لها من أهمية في تعزيز الصحة النفسية وحمايتها، مؤكدة أن التوعية الصحية النفسية تدعم قدرات الأفراد في العمل والإنتاج والتعامل مع الظروف الحياتية وفي التفاعل مع بعضهم البعض.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في الورش التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية https://www.badiri.ae/. وتتوفر المعلومات حول الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية التي تنظمها (بادري)، على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية، حيث تقام جميع الفعاليات مجاناً وهي متاحة للسيدات والرجال.

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