2.75 درهم سعر الطرح النهائي لسهم «الياه سات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) أمس اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح وتحديد حجم الطرح والسعر النهائي للطرح العام الأولي لجزء من أسهمها للبيع، وتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.75 درهم للسهم الواحد.

وبلغ عدد أسهم الطرح 975.908.106 سهماً تمثل نسبة 40% من رأس مال الشركة. وتمت، حيث شهد طلباً قوياً من قبل الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب (في إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين) والأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات (في إطار الطرح المخصص للأفراد في الدولة).

واستخدم جهاز الإمارات للاستثمار حقوقه بأولوية الاكتتاب لنسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وتمّ تخصيص هذه النسبة للجهاز بالكامل قبل بدء التخصيص للمكتتبين.

ومع تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم من المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة الياه سات عند الإدراج إلى 6.7 مليارات درهم تقريباً.

ووفر الطرح فرصة مميزة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في توفير حلول وخدمات الاتصالات الفضائية المتكاملة. وستظلّ شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ «المساهم البائع»، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل مبادلة للاستثمار مساهماً رئيسياً ومالك حصة أغلبية في «الياه سات» بعد الإدراج، حيث ستمتلك نحو 60% من إجمالي أسهم «الياه سات».

ومن المتوقع أن يبدأ إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء المقبل ويمثل الطرح عدداً من الإنجازات المهمة للشركة ومبادلة لأهميته الاستراتيجية لمبادلة ولدولة الإمارات فيما حظي الطرح باهتمام كبير ومشاركة واسعة من قبل نخبة من المستثمرين المؤسساتيين العالميين، ما سمح باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، إضافة إلى الطلب والاهتمام الكبيرين اللذين شهدهما الطرح من قبل المستثمرين الأفراد محلياً.

ويمهّد الطرح الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في اكتتابات مماثلة في المستقبل فيما تمّت تغطية الاكتتاب بأضعاف عدة على شريحة المستثمرين المؤهلين عند سعر 2.75 درهم للسهم.

ويعدّ هذا الاكتتاب الأول لشركة تابعة واكبتها مبادلة منذ البداية مما يخلق منصة جديدة لتحقيق المزيد من القيمة.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «نحن سعداء بالإقبال على أسهمنا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، فهذه شهادة نفخر بها على الجهود الدؤوبة التي بذلها فريقنا والتي أثمرت عن تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي لشركتنا على مرّ السنين. وأودّ أيضاً أن أؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان تلبية توقعات المستثمرين وتجاوزها بينما نمضي قدماً في تنفيذ خططنا للنمو وتوسيع حضورنا العالمي، وابتكار وتقديم أحدث التقنيات المتطورة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي المتزايد على حلول وخدمات الاتصالات الفضائية الموثوقة عبر الأقمار الصناعية».

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول؛ وميريل لينش إنترناشيونال؛ ومورغان ستانلي وشركاه؛ وإنترناشيونال بي إل سي، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري؛ والمجموعة المالية هيرمس الإمارات؛ وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين «أبوظبي التجاري» بصفته بنك تلقي الاكتتاب.

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