كاسبرسكي: نمو مضاعف لهجمات انتحال الهوية عبر البريد الإلكتروني في الشهرين الأخيرين

المصدر: دبي- البيان

قالت كاسبرسكي إن العدد الإجمالي لهجمات انتحال الهوية عبر البريد الإلكتروني تضاعف تقريباً بين إبريل ومايو، تقريبًا من 4440 هجومًا إلى 8204 هجمات.

ويمكن تنفيذ هذه الأنواع من الهجمات بطرق متعددة، أسهلها يُسمى «انتحال اسم النطاق الرسمي»، حيث يُدرَج اسم النطاق الخاص بمؤسسة ما في عنوان البريد الإلكتروني للمرسِل الذي ينتحل هوية هذه المؤسسة، ما يصعّب التمييز بين عنوان البريد الإلكتروني المزيف والعنوان الأصلي.

لكن إذا نفّذت الشركات المستهدفة إحدى طرق المصادقة الجديدة على البريد الإلكتروني، فإنها سوف تُضطر المهاجمين للجوء إلى طرق أخرى قد تشمل «انتحال الاسم المعروض»، حيث يقوم المهاجمون بخداع الفرد الذي يستقبل البريد الإلكتروني، عبر جعله يبدو كما لو أنه أرسل من قبل موظف حقيقي في الشركة.

وتتضمن بعض هجمات الانتحال المعقدة أسماء نطاق مشابهة؛ إذ يستخدم المهاجمون أسماء نطاق مسجّلة ومحددة تشبه أسماء النطاق الرسمية الخاصة بالمؤسسات الحقيقية.

وفي إحدى الحالات، أرسل المهاجمون بريدًا إلكترونيًا جعلوه يبدو وكأنه وارد من شركة البريد الألمانية (deutschepost.de).

وتدّعي الرسالة أن على الشخص المرسلة إليه سداد مبلغ مالي مقابل تسليمه طردًا بريديًا، ولكن إذا نقر المستلم على الرابط، فإنه لن يخسر 3 يوروهات فقط، بل سيسلّم تفاصيل بطاقته إلى المحتالين.

وعند التدقيق في اسم النطاق يمكن للمستلم ملاحظة الخطأ الإملائي، وإدراك أن الرسالة مزيفة. لكن هذا غير ممكن مع طريقة انتحال اسم النطاق باستخدام Unicode.

يُعتبر «الرمز الموحد»، أو Unicode، معيارًا يُستخدم لتشفير أسماء النطاق، ولكن عندما تستخدم أسماء النطاق حروفًا غير لاتينية، تُحوَّل هذه الحروف من Unicode إلى نظام تشفير آخر، والنتيجة أنه، على مستوى التشفير، قد يكون الاسمان مختلفين بالرغم من كونهما متشابهين ظاهريًا، مثل kaspersky.com وkaspersky.com (إلا أن أحدهما مكتوب بحرف y سيريلي)، ولكن عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني، سيظهر كلا الاسمين للمستلم على هيئة kaspersky.com.

وقال رومان ديدنوك خبير الأمن الرقمي لدى كاسبرسكي: قد يبدو انتحال الهوية عملًا بدائيًا عند مقارنته ببعض الأساليب الأخرى التي يستخدمها مجرمو الإنترنت، ولكنه تهديد فعال، يمكن أن يمثل أيضًا مرحلة أولى من هجوم معقد لاختراق البريد الإلكتروني، وهو هجوم يمكن أن يؤدي إلى سرقة الهوية وتعطل الأعمال التجارية للشركة أو المؤسسة، فضلاً عن تحميلها خسائر مالية كبيرة.

لكن الجيّد هو أن هناك مجموعة متاحة من حلول الحماية من تهديدات انتحال الهوية ومعايير المصادقة الجديدة التي يمكن أن تحافظ على أمن البريد الإلكتروني لشركتك.

ويوصي خبراء كاسبرسكي باتباع ما يلي لتقليل خطر وقوع الشركات ضحية لانتحال الهوية:

1. استخدم طريقة مصادقة البريد الإلكتروني، مثل نظام التعرف على هوية المرسل SPF أو DKIM أو DMARC، للبريد الإلكتروني لشركتك.

2. تنفيذ دورة تدريبية للتوعية الأمنية تغطي موضوع أمن البريد الإلكتروني. ومن المفيد تثقيف الموظفين للتحقّق دائمًا من عنوان المرسل عندما يتلقون رسائل بريد إلكتروني من جهة غير مألوفة، وتعلم القواعد الأساسية الأخرى.

3. إذا كنت تستخدم خدمة Microsoft 365 السحابية، فلا تنسَ حمايتها.

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