«المركزي»: مؤشرات إيجابية لسلامة الجهاز المصرفي رغم «الجائحة»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكد المصرف المركزي إيجابية مؤشرات السلامة المالية الكلية للجهاز المصرفي في الدولة، حيث لا زالت تحافظ على رسملة جيدة تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية، وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري رغم التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا».

وأوضح «المركزي»، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول من العام الجاري الصادر أمس، أن الأصول السائلة، ارتفعت إلى 486.58 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري (تشكل 15.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي)، بزيادة على أساس سنوي 9.9% أو ما يعادل 43.7 مليار درهم مقابل 442.86 مليار درهم نهاية الربع الأول من 2020، وبارتفاع على أساس ربعي 2.6% أو ما يعادل 12.44 مليار درهم مقابل 474.14 مليار نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

قروض متعثرة

وسجلت القروض المتعثرة أو غير المنتجة، سجلت بنهاية الربع الأول من العام الجاري، انخفاضاً إلى 141.99 مليار درهم، مقابل 142.396 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2020. وشكلت القروض المتعثرة، نسبة 8.3% من محفظة الإقراض، والبالغة 1.718 تريليون درهم، مقابل نسبة من الإقراض بنحو 8.2% بقيمة 1.746 تريليون نهاية الربع الرابع 2020.

وبلغت تغطية الديون والقروض المتعثرة في القطاع المصرفي 111.6%، بنهاية الربع الأول 2021، بما يعادل 158.4 مليار درهم جنّبتها البنوك كمخصصات، تحوطت بها من تمويلات غير منتجة بقيمة 141.99 مليار درهم.

ارتفاع

وصلت نسبة إجمالي كفاية رأس المال إلى 17.9% بنهاية الربع الأول، مرتفعة من 16.9% في الربع الأول 2020 ، لتبقى أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال 13%، متضمنة مصد حماية رأس المال بنسبة 2.5% ومقارنة بالحد الأدنى لنسبة الشق الأول من رأس المال وقدره 8.5%.

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