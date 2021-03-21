مجلس إدارة "أمان" يقترح توزيع أرباح للمرة الأولى منذ 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، الشركة العاملة في مجال التأمين التكافلي في الإمارات، موافقة مجلس إدارتها على نتائجها المالية المدققة للسنة المالية 2020، وتوصيته بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 6% من صافي الأرباح، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011 (حينها كانت عبر إصدار أسهم إضافية مجانية للمساهمين).

وتعكس توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح الأداء القوي لـ "أمان" في السنة المالية 2020، والتي شهدت أولى ثمار استراتيجية النمو الجديدة التي تنتهجها الشركة ومدتها 3 سنوات. وبلغ صافي الأرباح للمساهمين 19 مليون درهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 117% عن السنة المالية 2019، حيث بلغ 8,7 ملايين درهم. كما ارتفعت حقوق المساهمين خلال نفس الفترة بنسبة 14,6% لتصل إلى 85,1 مليون درهم (مقارنةً بـ 74,3 مليون درهم في 2019).

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة "أمان": يشكل اقتراح توزيع الأرباح لأول مرة منذ 10 سنوات برهاناً قوياً على أدائنا المتميز في السنة المالية 2020، ويبشر بآفاق كبيرة للنمو مستقبلاً. كما أننا نؤكد بذلك امتلاكنا لأسس راسخة نبني عليها أعمالنا ونوفر قيمة مستدامة لمساهمينا وحاملي وثائقنا. ونعمل حالياً وفق خططنا للنمو، لكننا نبحث عن الفرص المتميزة لتوسيع قاعدة عروضنا وحضورنا في السوق. ونحن في "أمان" مؤهلون جيداً، بل وعازمون على أن نكون في طليعة الابتكار لقيادة التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التأمين. وفي هذا الإطار، سنعمل على تطوير منتجات وحلول جديدة تستهدف مجالات غير مستثمرة في السوق، مع الحرص على توفير تجربة سلسة للعملاء. كما سنجعل التكنولوجيا ركيزة عملنا وسنعتمد عليها لنحقق هدفنا بأن نكون شركة رائدة في سوق التأمين التكافلي في الإمارات.

وأكد مجلس الإدارة خلال اجتماعه التزامه بخطة نموه الطموحة لثلاث سنوات، كما ركز على بحث فرص التوسع وسبل تصدُّر عملية التحول الرقمي في قطاع التأمين. وفي حين تتمتع "أمان" بسمعة طيبة لعروضها التي تركز على العملاء وابتكارها في مجال المنتجات، فإن مجلس الإدارة يواصل البحث عن طرق لتعزيز هذا الحضور القوي للشركة وتسريع وتيرة نموها.

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